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疫情令品牌更貼地

副刊版 2021/03/09

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做人不可離地，即使經營品牌，也要與社會脈搏息息相關，不能脫節。一場新冠肺炎，對廣告、公關、營銷界帶來新衝擊，起碼提高了品牌對社會的敏感度。有品牌在經歷過教訓才學精，例如：

一、英國KFC在疫症爆發期間，仍沿用一貫「Finger Lickin' Good」（味道好到舔埋手指）標語，並在廣告播出老中青男女滋味吮手指的鏡頭，結果被公眾狠批疫下不顧衞生。

二、美國廉航Spirit Airlines於疫情爆發後，仍以「Off you go！」宣傳廉價機票，即鼓勵人們周圍飛，被斥批敏感度不足。

三、啤酒品牌Corona在疫情爆發初期，官網背景仍用上人群在沙灘暢飲啤酒言談甚歡的照片，被評離地。

這些品牌，都在被批評後，馬上停止不合社情的宣傳，相信他們從此會對社會脈搏更提高警覺。

漫長疫境下，亦有品牌宣傳是拿捏得宜做得漂亮的：Super Bowl球賽的廣告時段，各大品牌年年爭崩頭，今年極罕有地失去幾個大客—Coca Cola、Audi、Pepsi，俱首次不在球賽買廣告時間。這個商業決定是可以理解的，Super Bowl球賽的廣告時段是美國全年最貴的，當時疫情肆虐，全球消費意慾和能力驟降，若揼出龐大廣告開支，回報肯定不成正比。

但在芸芸品牌中，我尤其欣賞Budweiser的做法。品牌於今年宣布37年以來首次不在Super Bowl球賽賣廣告的決定時，一併宣布會將部分廣告開支預算（100萬美元）捐出，作為新冠肺炎疫苗的教育廣告，這是回應美國仍有部分人對接種疫苗的意慾甚低而作出的舉動。這是個很好的CSR（Corporate Social Responsibility／企業社會責任）例子，示範品牌該如何緊貼社會脈搏。與其做些唔關事、唔等使，又或只給高層出來拍照的CSR公關show，倒不如做點實事，做些可應對社會當下真正急切需要的社會責任項目。Budweiser的決定貼地而有帶頭作用，值得一讚。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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