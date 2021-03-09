昨天提到Wi-Fi的發明，得益於荷里活女星兼發明家海蒂拉瑪奠下基礎的「跳頻技術」，今天也說說藍牙（Bluetooth）有趣歷史。就像用Wi-Fi，我們經常用到藍牙這種短距離無綫連接技術，大家用耳機聽手機上的音樂，不再會有條綫連着手機，音樂從手機無綫傳輸到耳機。

藍牙這個名字，源於千多年前維京時代國王戈爾姆松（Harald Blatand Gormsson）。這位國王有兩樣東西出名，在公元958年，統一了整個丹麥和挪威，達到權力頂峰；另一樣出名的，是他有一隻壞死的牙，呈暗藍且灰的顏色，亦因為這樣，人們叫他Harald Bluetooth。有流傳說，他本來的名字Blatand，取自兩個古老丹麥語，Bla意思是黑皮膚，而tan是偉人，並非是藍色的牙，但就被人將Blatand說成Bluetooth，變作「藍牙」綽號。甚至亦有流傳說，他愛吃藍莓，搞到牙齒被染藍云云。

維京國王爛牙 Bluetooth名字起源

1996年，愛立信、諾基亞和英特爾3家行業領導者開會，計劃將一種短距離無綫電技術標準化，以支持不同產品和行業與行業之間的無綫連接，這就需要一個極具表現力的名字，來命名這項新技術。在會議上，來自英特爾的Jim Kardach建議將Bluetooth作為這種無綫技術的臨時代號，因為戈爾姆松國王統一了丹麥和挪威，將彼此連結，就像他們打算用短距離無綫技術，來將電腦、手機等產品連接一起一樣，允許不同領域之間的技術協調一起工作、有效及良好交流。

不過，當時的想法，Bluetooth只是作為一個臨時名稱用一陣子，直到市場人員想出一個更好、更受歡迎名字。後來，的確出現了兩個較為「正路」的名，以供選擇：RadioWire或Personal Area Networking（PAN）。PAN成為首選，但經過詳盡研究，發現在互聯網上已經有太多這個用法，想改用RadioWire，但卻無法在推出前，及時完成商標查證檢索，結果只能選擇沿用這個「不太正經」的名字Bluetooth。事實上，這個名字很快就在業界傳開，成為短距離無綫技術的代名詞，改變可能更麻煩。如今Bluetooth的標誌，融合了Harald Blatand兩個古北歐字母H（ᚼ）和B（ᛒ）而成。

藍牙技術最初由愛立信創造，目的在研究於流動電話和其他配件之間，進行低功耗、低成本無綫連接的方法。為了設備和設備之間的通訊，有統一規則，即是標準化協議，用戶之間的流動電子設備不會互不兼容，愛立信在1997年接觸其他流動設備製造商，討論合作發展。2年後，愛立信、諾基亞、東芝、IBM和英特爾5家著名廠商，成立「藍牙特別興趣組」（Special Interest Group，SIG），即藍牙技術聯盟前身，以使藍牙技術能夠成為未來無綫通訊標準。

英特爾負責半導體芯片和傳輸軟件開發，愛立信負責無綫射頻和流動電話軟件開發，IBM和東芝負責筆記本電腦接口規格研究，從而在全球範圍掀起一股藍牙熱潮，業界開發大批藍牙技術應用產品。

在新冠疫情下，藍牙技術聯盟正在制定讓可穿戴設備例如手環，加入現有智能手機接觸風險通知系統（Exposure Notification System，ENS）的規格標準，通過將風險通知系統擴展到可穿戴設備，讓學生以及老人等智能手機普及率較低的人群，能夠一起使用。所謂公共接觸風險通知系統，一般由全球各地政府衞生機構部署，通過手機中的藍牙技術應用。當有人確診新冠肺炎時，所有之前與其接觸過的相關人等，都將收到通知。

以今天香港來說，智能手機加上「安心出行」程式，就在做類似的事，但由於並非人人有智能手機，藍牙技術聯盟希望讓不同的可穿戴設備，也加入風險通知系統，都可達到同樣效果，為更多人提供幫助。據報道，在疫情下，愈來愈多成員公司加入聯盟的接觸風險通知工作組（Exposure Notification Working Group），共同制定針對可穿戴設備的技術規格，新規格可望具備與原有通知系統相同的隱私和安全標準。

蘋果Google聯手 利用藍牙抗疫

新冠疫情下，像上次制定藍牙統一標準，藍牙技術聯盟再一次為參與者提供整合平台，一起討論如何有效運用藍牙技術，減少新冠肺炎和其他傳染病傳播。不單藍牙聯盟，全球兩大手機操作系統商蘋果和谷歌，去年已罕見聯手共同用技術手段抗擊疫情。他們利用現有藍牙技術，開發了追蹤新冠患者密切接觸者的功能，將功能整合進蘋果和安卓的操作系統，共同使用，且彼此打通。美國個別州份，及一些國家正利用這套技術。

在本港，繼推出並要求市民使用「安心出行」應用程式後，創新及科技局局長薛永恒表示，政府正與港大研究，利用藍牙技術，為「安心出行」加入自動掃描功能，即不需要主動去掃描二維碼，並指會在例如小巴進行運作測試。他又說，公共交通工具包括港鐵，應考慮使用「安心出行」程式，政府已準備好為港鐵提供二維碼。暫未知港鐵會否實行，然而在人流多的交通系統掃描「安心出行」二維碼，要考慮清楚會否擾民？若二維碼貼在閘口，有機會導致排隊人龍造成延誤，若貼在列車車門，有時或會阻礙上落。

那麼，在地鐵能否使用藍牙技術自動掃描「安心出行」？覆蓋範圍大，人又多，會否令紀錄不夠準確？另一個市民會擔心的，也就是私隱問題。藍牙自動掃描，讀取手機位置，位置數據是否只儲存在自己手機，港鐵及政府沒資料紀錄？這些市民關心的問題，在落實執行有關做法前，政府有需要清楚為大眾釋除疑慮，市民才會放心開着藍牙，同心抗疫「無有怕」。最後也補充一下，Bluetooth是藍牙，不是藍芽呢。