Tesla Cybertruck 最快4月推 行政人員版 2021/03/09 分享： Tesla自2019年底首次亮相其外形走科幻路綫的Tesla Cybertruck之後，該電動貨車車款的話題性極高，外界評價亦相當兩極。Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）最新表示， ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 小米11旗艦5G手機 港月底售5699元 今日 小米11旗艦5G手機 港月底售5699元 fb新AI模型 自主訓練辨識圖像 2021/03/08 fb新AI模型 自主訓練辨識圖像 保時捷推純電動車 Cross Turismo儲物增 2021/03/08 保時捷推純電動車 Cross Turismo儲物增 iPad mini Pro 最快下半年亮相 2021/03/05 iPad mini Pro 最快下半年亮相 Sony發布新專利 香蕉變遊戲手掣？ 2021/03/05 Sony發布新專利 香蕉變遊戲手掣？ Tesla 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 商業 科技行業 創新科技及應用 科技產品 馬斯克 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入