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Tesla Cybertruck 最快4月推

行政人員版 2021/03/09

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Tesla自2019年底首次亮相其外形走科幻路綫的Tesla Cybertruck之後，該電動貨車車款的話題性極高，外界評價亦相當兩極。Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）最新表示，

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欄名 : 科技新知

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