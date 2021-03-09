供應足增誘因 打疫苗快通關極重要

7個新優先群組今天起可預約接種新冠疫苗，合資格人士一舉擴至本港約半人口，港府更要積極向內地及國際爭取，打針可以便捷、甚至逐步自由通關，向市民提供更多誘因。圍繞近日接連有長期病患人士打針後猝逝，當局要增加支援和篩查來安撫民情，才能全方位加快施打進度。

商內地稍寬限 打疫苗減隔離

港府宣布，餐飲超市從業員、表列處所員工及建築工人等7個群組約130萬人今早起可預約疫苗，下周二會再增12間專責復星／BioNTech「復必泰」的接種中心。

比起全球富國逾半的成人需等15個月才能打首劑疫苗，港府本月內會有新一批科興疫苗運抵，將足以替12個優先組別共約370萬人接種，問題是怎鼓勵更多人動身。

對商界人士來說，倘打針後能逐步自由通關北上，對其企業生存丶員工就業以至香港經濟，極為重要；對普羅市民來說，或至少輕鬆北上和出遊，將是最大誘因。香港和深圳一衣帶水，但港人目前一跨越深圳河就要隔離21天，令兩地無法維持深厚的商務和人際往還，港人北上玩樂不再，居粵港人難以南下覆診，內地旅客更已絕迹本港街頭多時。

特首林鄭月娥昨引述主管港澳事務的副總理韓正指出，只要防疫做好，通關沒問題。這固然是好消息，惟大家渴望知悉更多細節，比如雙方互認「健康碼」的最新進度。

事實上，國務委員兼外長王毅日前已宣布，將推動包括核酸檢測、疫苗接種的健康碼國際互認，冀以保障私隱為前提，協助安全有序的人員交往，意味國產「疫苗護照」即將面世。

放眼海外，以色列縱有92%以上的接種率，每日新症其實仍然以千計，但仰賴旅遊的近鄰塞浦路斯和希臘同樣感到安心，最快下月起讓三國已打針的國民自由往返，反映接種率和通關，可成互為因果。

墨爾本大學流行病學教授Tony Blakely甚至主張，當澳洲全國疫苗接種率穿越40%，已有條件向低風險地區開放邊境，只需要求來自高風險地區人士隔離檢疫7天。

內地跟香港的通關撤限就算未能一蹴而就，港府又能否向北京爭取，如香港疫苗接種率向好，北上隔離期可盡快統一縮至14天，看齊上海現有檢疫要求？如打了疫苗的人，可以進一步縮短隔離時間？

泰國目前要求所有入境者隔離14天，最新下月起放寬入境，已打疫苗及有陰性檢測證明者，分別縮短檢疫期至7天和10天，可能也是內地和香港邊境完全復常前的合理中途點。

隱疾離世料增 增篩查助釋疑

本港新冠疫苗臨床事件評估專家委員昨晚確認，1宗死亡和兩宗危殆個案與疫苗無直接關係，但公眾始終需時接受，愈多人打針，自然會有人可能因隱疾不幸病逝。全港私家醫生至今不時比接種中心施打更多科興針劑，港府若能招募更多家庭醫生助力，或在公營門診增派專責評估能否打針的醫生，讓長期病患者能先諮詢後接種，自然能更安心。

港人曾因疫苗短缺極為焦急，今天卻能成為少數供應充裕的地方，港府好應趕緊向內地和外國爭取互認接種疫苗紀錄恢復自由通關，推動市民積極打針，加快遏下疫情，努力爭取內外逐步復常。

責任編輯：黃鑠安