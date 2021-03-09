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新世界向K11 MUSEA員工派$3800 感謝抗疫專業付出

行政人員版 04:00 2021/03/09

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新世界旗下K11 MUSEA，近來出現群組爆發個案，商場為咗令大家安心，主動關閉6日進行清潔同消毒。黛安收到風，新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛（Adrian）特別向K11 MUSEA嘅同事，每人派發$3,800獎金，包括所有外判員工、清潔工及保安員，以示感謝，認真唔話得。

黛安聽公關姊妹講，K11人力資源部噚日發電郵及信畀K11 MUSEA同事，提及過去一星期實在過得唔輕鬆，公司主動關閉K11 MUSEA，為全館所有範圍進行徹底清潔及消毒，並安排所有同事及租戶員工進行2次檢測。

Adrian衷心感謝所有同事不眠不休咁跟進事件，同眾多租戶及持份者溝通，並迅速作出妥善安排，好專業咁應付呢次突發事件，佢仲喺電郵中鼓勵同事︰「經此一役，深信我們將變得更強。」

另外，商場喺重開前「聘請」大批智能消毒機械人VirusGuard，進駐商場徹底消毒。公關姊妹話，為感謝機械人嘅幫忙，K11 MUSEA都向佢哋頒發證書㖭。黛安知道，呢班機械人由本地公司研發，所用消毒劑仲獲得創新科技署資助喺醫院內使用㖭。

本文轉載自《晴報

K11重開前「聘請」大批智能消毒機械人VirusGuard進商場徹底消毒。

新世界發展行政總裁鄭志剛發電郵鼓勵K11員工。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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