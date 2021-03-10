現代人生活節奏急促，三餐難以定時，更時有進食速度十分趕急，爭分奪秒。飲食量不節制或口味偏嗜容易導致疾病，古人曾言：「飲食自倍，腸胃乃傷」及「膏粱厚味，足生大丁」，早已肯定不良飲食習慣與疾病之間的因果關係。

中醫理論指出，各種食物有其偏性，四氣五味要平均並切合體質需要及季節狀態，才能對五臟有補益作用。中醫概括食物有寒熱溫涼四氣特性，亦有辛甘酸苦鹹五味特點。春夏季及人體氣血旺盛者，可進食適量平性或涼性食物清熱；秋冬氣血閉藏，或平素怕冷虛寒者，應適當食用溫性食物益氣溫陽。

陽氣旺盛者嗜飲冰涼生冷，攝入寒涼之氣，殊不知日久因此損傷脾陽，影響腸胃消化功能，出現消化不良，反覆肚瀉或便秘；或導致女性子宮虛寒，加劇痛經或減低婚後受孕機會。

至於五味偏嗜方面，《黃帝內經》指出：「多食鹹，則脈凝泣而變色；多食苦，則皮槁而毛拔；多食辛，則筋急而爪枯；多食酸，則肉胝皺而唇揭；多食甘，則骨痛而髮落，此五味之所傷也。」

《彭祖攝生養性論》中更說：「五味不得偏耽，酸多傷脾，苦多傷肺，辛多傷肝，甘多傷腎，鹹多傷心。」攝食過鹹，影響心脈功能，導致身體及心臟血液循環障礙；食過量苦味，影響波及肺主皮毛，可見皮膚乾燥缺乏彈性；飲食過量辛味，可影響肝主爪甲健康，見指甲生長緩慢，乾裂無華；過食酸味，影響脾臟主肌肉功能，後遺症見皮膚粗糙、唇色無華；過於甜味，波及腎主骨及其華在髮功能，後遺症與骨痛及脫髮息息相關。

然而，健康人士可以平均原則選擇四氣五味食材，但若身體不適，則可以氣味偏性來糾正身體失衡，例如寒者溫之，或肺氣虛久病者，多以甘味食材培土生金，以作健脾益肺的治理方法。按季節寒熱，自我體質寒熱狀態及五臟平衡，並選擇當令食材，才是健康飲食之道。

▲ 中醫理論指出，各種食物有其偏性，四氣五味要平均並切合體質需要及季節狀態，才能對五臟有補益作用。（iStockphoto圖片）