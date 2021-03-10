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女神與女生

副刊版 2021/03/10

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三八婦女節在內地已被演繹成女神節，一個帶有更強消費動機的人造新節日。早在二月底，電商平台就開推女神節減價，不同階段預訂或購物，可到三月八日才付尾款等等。當然也不限於女性購物，或買來送給女性，反正就是多一個節日促銷的理由。

但由婦女變成女神這稱號的改變較有意思，主要解釋是指出「婦女」這詞較老套，感覺上也指已婚女性，像是一個給中老年婦女的節日。自命年輕的女孩才不會過。

於是，在消費與網絡語言大潮帶動下，改為「女神」似乎順理成章，不論年紀，似乎博得男人愛護朝拜寵愛的，都可稱女神，可說中國流行文化繼光棍雙十一節後又一個「偉大發明」。

除了三八女神節外，其實還有另一個更具爭議的節，是三月七日女生節，主要在大學校園流行。也因曾遭到不少批評，鬧出過新聞，看來現只流行於校園，並沒有出圈。

為甚麼會遭非議？因為紀念或慶祝方式，以至主要由男生主動出擊的切入點，往往沒有擊中女生的需求。最被抨擊是之前曾在校園出現的橫額標語，像：「今天你不陪她過女生節，明天別人就帶她過婦女節」、「工商女神，我媽指定唯一兒媳婦」，看來更像是男生對女性發出的擇偶格言。更多非議則表現於當天的各種寵女生行動上，例如召集男學生去女生宿舍集體獻花，點着浪漫的燭光列隊，又或者送甜品送西瓜等等貼心舉止。

但就被女學生諷刺為像大隊送殯的男孩，又或者送冷食品時，沒有幾個男生會真考慮目標女神是否正好在經期日子。總之，校園女生節已成宿舍或學系之間的比拼遊戲，本意流失。又或者一開始就沒太大本意。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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