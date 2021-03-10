企業領袖一想做聖人，就是其他人苦難的開始。凡人本質，每人皆有善亦有惡、有對亦有錯、有利他亦有自利的慾望，廁身凡塵數十載，倘能悟得善念多於惡念，大概已算是學到點功課。若一個人妄想自己就是完美化身，毫無瑕疵、只有對無錯，那就是以俱俱凡人之體，發其當聖人之大夢。一個位高權重的機構領袖要做聖人，仲弊，只會苦了其他人，因為：

一、聖人不能有錯：其一，你不能以任何直接或間接的方式話佢錯；其二，若決策上有任何錯，只會是你的錯，聖人焉會錯？鑊，當然也只會是你去孭。一個凡人要維持自己英明神武到上帝境界的面目示眾，那他管治下的機構，必然難以成長和進步，因為首先是機構內的真正核心問題，沒人敢碰或提（有問題即是暗示聖人領導無方，該當何罪？！），更遑論解決問題；其次是眾人的精力都得要虛耗在維護聖人尊嚴和面子、維持完美聖人帶領下機構歌舞昇平的Truman Show，又或（暗啞底）要用一個鑊去冚／補另一個鑊上，要做齊以上種種，整個單位恐怕已透支得九九十十。

二、聖人都需要人膜拜：凡人之質地如何能做到有聖人之光環？那當然要靠其他人配合，事事景仰、日日膜拜，Truman Show要靠其他演員才得以維持那個完美無瑕的世界，正如《國王的新衣》這個童話故事裏，也得靠一班托大腳友在旁吶喊「國王的新衣好靚啊！」，才能令國王喜上眉梢，信以為真。於是乎，一個想做聖人的凡人，身旁往往特別多牙聳角公之馬屁精。

我做企業培訓時發現，若一間企業的領袖愛做聖人，那它安排幾多員工做培訓都是徒然，因最大的問題，是從上而下，並非由下而上。而最有趣的是，料子愈不足者，愈想做聖人。