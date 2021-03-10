「#」標籤引領話題 活在當下是主題

近日說到Wi-Fi及Bluetooth等無綫傳輸技術，順道也談談和我們息息相關的新媒體知識。今天社交媒體，Twitter、Instagram、Facebook等，都有「#」的主題標籤（hashtag）功能，用以貫穿同一主題，讓本來毫無關聯的人，因為同一個話題連接起來，各抒己見。

2007年誕生的這個符號，現已無處不在，改變人們網上分享信息習慣，主題標籤獲得廣泛接受及應用，其實和一場火災有關。

2007年8月，一個有關黑客的研討會BarCamp創辦人墨西拿（Chris Messina），在Twitter第一個發明主題標籤。他在一條推文上，建議大家發帖討論BarCamp大會時，一起使用「#barcamp」來統一話題，方便快捷，大家都連接起來。他之所以建議用「#」這個符號，因為當時他的諾基亞手機上，最容易按到的，就是位於鍵盤邊緣的「#」。這一用法由此誕生，用家們可以就着同一主題群組聊天了，但亦有一些人覺得沒用，不接受這種玩法。

美一場山火 標籤獲廣泛應用

墨西拿曾經親自拜訪Twitter團隊，推廣將這個主題標籤廣泛應用，但是Twitter創始人覺得，這種用法是為技術怪們準備的，但在主流社交空間，這個「#」永遠不會流行。他們又認為有更好的歸集信息做法，例如加入新算法，為用戶添加群聊功能。然而，墨西拿堅持推廣這種他覺得更親民、有效的做法，開始發表文章推廣，有個別人士採用。

當年10月，美國聖迭戈發生山火，面積相當大，影響很多人，受到全國民眾關注。一位叫里特爾（Nate Ritter）的年輕人，在Twitter上不斷直播火災實況。問題是他只有300多名Twitter粉絲，影響力有限。原來墨西拿與他在BarCamp會議上就認識，有見及此，墨西拿在Twitter留言，建議里特爾在每一條帖文，加上#sandiegofire此一標籤。很快，其他網友紛紛響應，在與這場山火有關的帖子上，加入同一#sandiegofire主題標籤，這標籤迅速成為「熱搜」。

本來是里特爾的個人話題，很快轉化成Twitter一個話題圈，人們在裏面獲得災情更新，討論相關問題，提出意見等。里特爾發揮了「自媒體」，或者在新媒體年代人人都是記者的作用，他的第一手資料帖文更獲得電視台及當局關注，間接為那些被火勢蔓延的居民，提供很大幫助。本來要獲得火災最新消息，要到不同網站去看，並依靠電視、廣播等，但現在只要在Twitter搜索#sandiegofire，所有信息歸集一起，一目了然。

主題標籤在這場火災中的運用，徹底改變了Twitter高層對這項「草根」發明」的看法。2009年，Twitter正式採納應用，將「#」主題標籤加入，賦予超鏈接功能，甚至用算法統計實時最受歡迎的主題，出現在用戶主頁中，網絡上開始有了「主題」概念，亦因為這樣，Twitter獲得引爆世界性影響力話題的能力，因為這種影響力，Twitter成為了信息王國。網民懂得運用主題標籤，可以吸引更多人搜尋到帖文，令自己帖文有更高曝光率。如今除了Twitter，在Instagram、Facebook上發文，很多人會用上一大串hashtag，所以一個又一個hashtag，不斷誕生，年年興起的hashtag也不盡相同，儼如反映當時文化的代名詞，成為一種網絡新文體。

例如以前興過的標籤有：#LOL（Laugh Out Loud，哈哈）、#YOLO（You Only Live Once，你只活一次）、#bff（Best Friend Forever，永遠最好的朋友）、#ootd（Outfit Of The Day，今日穿搭）等，都有很多人用。不過，今天還在用可能就被人話out。2021年有不少新hashtag，例如#l4l（Like for Like，互相按讚）、#f4f（Follow for Follow，互讚互粉）、#tbt（Throw back Thursday，非當天拍攝的舊相），以及#foodporn（有邪惡美食）之類。

英漢以hashtag 為自閉兒尋杯

網絡世界也非盡是這些令人摸不着頭腦的hashtag，亦有感人肺腑的主題標籤應用。2016年，一位來自英國的父親在Twitter發文，表示患自閉症兒子從1歲開始就只用同一隻杯喝水，但杯子意外遺失了，廠商也已停產，兒子拒絕喝水並因此要送入醫院。這名父親文中最後加了一個#CupForBen的標籤，尋求網友提供同款式的杯。標籤連同背後故事大量被轉發後，杯子生產商也看到，最終決定重啟生產綫，為Ben再生產500隻新杯子。

「#」這個曾經沒多少大作用的符號，在今天網絡時代，讓雜亂繁多的資訊分類整合，網民在大量資訊中能夠迅速找到關注重點，有了新的意義，在資訊爆炸時代，降低搜尋成本，幫助我們從一串關鍵詞中篩選出真正需要的內容。一場自然災難，讓「#」這個曾被業界大佬無視的符號，成為主導信息傳播，牽動思緒的關鍵。所以說，生活新意義隨時出現，只要我們活在當下（carpe diem），或者記着#YOLO（You Only Live Once）。