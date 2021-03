「#」標籤引領話題 活在當下是主題

近日說到Wi-Fi及Bluetooth等無綫傳輸技術,順道也談談和我們息息相關的新媒體知識。今天社交媒體,Twitter、Instagram、Facebook等,都有「#」的主題標籤(hashtag)功能,用以貫穿同一主題,讓本來毫無關聯的人,因為同一個話題連接起來,各抒己見。

2007年誕生的這個符號,現已無處不在,改變人們網上分享信息習慣,主題標籤獲得廣泛接受及應用,其實和一場火災有關。

2007年8月,一個有關黑客的研討會BarCamp創辦人墨西拿(Chris Messina),在Twitter第一個發明主題標籤。他在一條推文上,建議大家發帖討論BarCamp大會時,一起使用「#barcamp」來統一話題,方便快捷,大家都連接起來。他之所以建議用「#」這個符號,因為當時他的諾基亞手機上,最容易按到的,就是位於鍵盤邊緣的「#」。這一用法由此誕生,用家們可以就着同一主題群組聊天了,但亦有一些人覺得沒用,不接受這種玩法。

美一場山火 標籤獲廣泛應用

墨西拿曾經親自拜訪Twitter團隊,推廣將這個主題標籤廣泛應用,但是Twitter創始人覺得,這種用法是為技術怪們準備的,但在主流社交空間,這個「#」永遠不會流行。他們又認為有更好的歸集信息做法,例如加入新算法,為用戶添加群聊功能。然而,墨西拿堅持推廣這種他覺得更親民、有效的做法,開始發表文章推廣,有個別人士採用。

當年10月,美國聖迭戈發生山火,面積相當大,影響很多人,受到全國民眾關注。一位叫里特爾(Nate Ritter)的年輕人,在Twitter上不斷直播火災實況。問題是他只有300多名Twitter粉絲,影響力有限。原來墨西拿與他在BarCamp會議上就認識,有見及此,墨西拿在Twitter留言,建議里特爾在每一條帖文,加上#sandiegofire此一標籤。很快,其他網友紛紛響應,在與這場山火有關的帖子上,加入同一#sandiegofire主題標籤,這標籤迅速成為「熱搜」。

本來是里特爾的個人話題,很快轉化成Twitter一個話題圈,人們在裏面獲得災情更新,討論相關問題,提出意見等。里特爾發揮了「自媒體」,或者在新媒體年代人人都是記者的作用,他的第一手資料帖文更獲得電視台及當局關注,間接為那些被火勢蔓延的居民,提供很大幫助。本來要獲得火災最新消息,要到不同網站去看,並依靠電視、廣播等,但現在只要在Twitter搜索#sandiegofire,所有信息歸集一起,一目了然。

主題標籤在這場火災中的運用,徹底改變了Twitter高層對這項「草根」發明」的看法。2009年,Twitter正式採納應用,將「#」主題標籤加入,賦予超鏈接功能,甚至用算法統計實時最受歡迎的主題,出現在用戶主頁中,網絡上開始有了「主題」概念,亦因為這樣,Twitter獲得引爆世界性影響力話題的能力,因為這種影響力,Twitter成為了信息王國。網民懂得運用主題標籤,可以吸引更多人搜尋到帖文,令自己帖文有更高曝光率。如今除了Twitter,在Instagram、Facebook上發文,很多人會用上一大串hashtag,所以一個又一個hashtag,不斷誕生,年年興起的hashtag也不盡相同,儼如反映當時文化的代名詞,成為一種網絡新文體。

例如以前興過的標籤有:#LOL(Laugh Out Loud,哈哈)、#YOLO(You Only Live Once,你只活一次)、#bff(Best Friend Forever,永遠最好的朋友)、#ootd(Outfit Of The Day,今日穿搭)等,都有很多人用。不過,今天還在用可能就被人話out。2021年有不少新hashtag,例如#l4l(Like for Like,互相按讚)、#f4f(Follow for Follow,互讚互粉)、#tbt(Throw back Thursday,非當天拍攝的舊相),以及#foodporn(有邪惡美食)之類。

英漢以hashtag 為自閉兒尋杯

網絡世界也非盡是這些令人摸不着頭腦的hashtag,亦有感人肺腑的主題標籤應用。2016年,一位來自英國的父親在Twitter發文,表示患自閉症兒子從1歲開始就只用同一隻杯喝水,但杯子意外遺失了,廠商也已停產,兒子拒絕喝水並因此要送入醫院。這名父親文中最後加了一個#CupForBen的標籤,尋求網友提供同款式的杯。標籤連同背後故事大量被轉發後,杯子生產商也看到,最終決定重啟生產綫,為Ben再生產500隻新杯子。

「#」這個曾經沒多少大作用的符號,在今天網絡時代,讓雜亂繁多的資訊分類整合,網民在大量資訊中能夠迅速找到關注重點,有了新的意義,在資訊爆炸時代,降低搜尋成本,幫助我們從一串關鍵詞中篩選出真正需要的內容。一場自然災難,讓「#」這個曾被業界大佬無視的符號,成為主導信息傳播,牽動思緒的關鍵。所以說,生活新意義隨時出現,只要我們活在當下(carpe diem),或者記着#YOLO(You Only Live Once)。