按樽誘因+便利 增膠樽回收

港大引述一項研究建議，政府應增加按樽徵費至1.5元，才能起作用。

多國皆重視提高膠樽按金，為消費者提供回收的誘因。此外，港府亦需設更多智能回收機，方便市民回收膠樽。

港大研究部團隊與環保協進會合作的研究指出，要向每個飲品樽額外多徵收1.5元，包括1元可退回按金、及0.5元不可退回的膠樽稅，才可奏效。58%受訪者認為，膠樽價值在0.5元或以上。0.5元的膠樽稅，可用以資助回收商興建膠樽回收設施，支持回收產業。

德膠樽按金2.2元 回收率94%

環保署上月曾就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」展開公眾諮詢，當時建議每回收一個膠樽即可獲0.1元回贈。

綠惜地球分析指，0.1元未必能夠吸引中產或以上階層積極參與，若以0.5元作起點，可提升回收率至7成或以上。不過組織亦強調，回贈方式雖可鼓勵消費者回收，但最終變成消費獎賞制，認為按金制更可取。

按金制之所以能夠吸引市民回收，最終是因為羊毛出在羊身上，不過金額設置在何水平同樣重要。以德國為例，當地針對膠樽的按金為每個0.25歐元（約2.2港元），比不少樽裝水的售價還要高。當地膠樽回收率在2015年已高達93.5%。

街上或商場 應多設入樽機

按金金額固然無需高於樽裝飲品本身，例如加拿大卑詩省在前年已宣布，1公升或以下的膠樽按金將由5仙（約0.3港元）增至10仙（約0.6港元）。美國俄勒岡州亦設有10美仙（約0.8港元）的按金制。

市民在飲用樽裝飲品後，除了親身回到店舖退回及取得按金，亦可使用街上或商場內的「入樽機」。據港大指，全港目前有約300部RVM入樽機，但認為本港市面上此類機器不足以應付需求，尤因飲品自動販賣機已有約2,000部，入樽機亦應設立至少2,000部，才可有效回收膠樽。

上海回收機 教分不同垃圾

增加此類機器確有必要，本港早有媒體報道反映，不少市民發現智能回收機出現「塞爆」情況。

此類機器若能提供額外獎賞，亦能起教育作用，例如上海的智能回收機會教導市民區分不同垃圾，更在疫下提供口罩等獎品，鼓勵民眾參與分類回收。

落實生產者責任制之餘，港府亦應盡量提高按金至消費者感到肉痛的地步，才可促使他們回收膠樽，亦可增設智能回收機，方便回收與提高相關環保意識。

▲ 提高膠樽回收率，除落實生產者責任制，亦要提高誘因和多設回收機。（資料圖片）