加快發展電動商用車 改善路邊污染

政府新一份財政預算案預告，環境局將於3月公布電動車普及化路綫圖，訂立長遠政策目標，包括在2035年或之前停止新登記燃油私家車。健康空氣行動固然樂見政府訂立取締燃油私家車的時間表，然而要真正紓緩路邊空氣污染，單從私家車着手成效依然不彰，政府必須同時針對商用車輛，包括巴士及小巴等，更進取地推動電動車普及化。

商用車輛雖佔本港整體車輛數目約20%，卻是路邊主要空氣污染物的排放源頭，其排放的可吸入懸浮粒子和氮氧化物，佔全港所有車輛排放量超過90%。然而，本港商業電動車輛發展極為緩慢，根據運輸署最新數據顯示，截至去年11月的登記車輛中，電動專營巴士只有34輛，佔全數6,186輛專營巴士僅0.5%。

現有資助模式 不利大規模應用

本港電動商業車輛普及化的表現強差人意，然而預算案並無針對電動商用車提出新措施或款項，僅重申去年預算案已預留8,000萬元，資助綠色專綫小巴從2023年開始試驗電動小巴；至於其他商用電動車，政府亦僅繼續沿用「新能源運輸基金」，資助運輸業界或機構試驗低碳運輸技術，包括電動車。惟本會認為，基金的資助模式不利於大規模試驗及應用電動車，因每位申請者的資助總額上限為1,200萬元，而且只涵蓋硬件資本費用，不包括相關的經常開支，例如額外營運成本等，故此每位申請者大多只購買一至兩輛電動車輛作試驗，不符合成本效益。若繼續以此增長速度發展，商用電動車輛全面普及更是遙遙無期。

事實上，除資助購置車輛外，運輸業界亦一直強調政府需加強電動車基建配套，包括協助業界在車廠及路邊興建充電設施等。政府相關政策局及部門是否能在用地及基建設施上，為業界拆牆鬆綁，實為商用電動車發展的關鍵。

私家車＋商用車 兩條腿走路

政府要取締燃油車，推動電動車全面普及化，私家車及商用車必須「兩條腿走路」。多地政府在制定禁售傳統燃油車輛目標時，亦一併考慮私家車及商用車輛，正如英國於去年底將禁售傳統燃油車輛的時間，由2035年進一步推前至2030年，禁售範圍更涵蓋私家車及部分商用車輛，包括輕型貨車，當地政府亦正積極研究取締燃油重型商用車輛的時間表；至於新加坡亦將於2040年或之前淘汰所有傳統燃油車輛，包括巴士。

電動車普及化路綫圖出爐在即，本會期望港府在路綫圖中訂立清晰政策目標及時間表，逐步淘汰燃油商用車輛及私家車，並協助業界興建電動車基建設施等，加快電動商業車輛的發展，建立零排放運輸，長遠改善路邊空氣質素。

▲ 電動車普及化路綫圖出爐在即，期望港府在路綫圖中訂立清晰政策目標及時間表，逐步淘汰燃油商用車輛及私家車。 （資料圖片）