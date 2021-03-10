PS5輕薄版Slim 採5nm核心處理器 行政人員版 2021/03/10 分享： Sony次世代遊戲主機PS5去年底登場，推出半年仍供不應求。近日外國科技爆料網站RedGamingTech透露，Sony已為新版本PS5作準備，正與台積電預訂AMD客製化的5nm核心處理器，計劃在 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 蘋果各平台安全更新 防惡意程式碼 今日 蘋果各平台安全更新 防惡意程式碼 Tesla Cybertruck 最快4月推 2021/03/09 Tesla Cybertruck 最快4月推 小米11旗艦5G手機 港月底售5699元 2021/03/09 小米11旗艦5G手機 港月底售5699元 fb新AI模型 自主訓練辨識圖像 2021/03/08 fb新AI模型 自主訓練辨識圖像 保時捷推純電動車 Cross Turismo儲物增 2021/03/08 保時捷推純電動車 Cross Turismo儲物增 商業 科技行業 創新科技及應用 科技產品 IT技術 索尼（Sony，美：SNE） Sony PlayStation 遊戲 台積電 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入