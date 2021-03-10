蘋果各平台安全更新 防惡意程式碼 行政人員版 2021/03/10 分享： 為防堵系統漏洞，蘋果（Apple）昨釋出iPhone及Mac等平台的版本更新，包括iOS 14.4.1、iPadOS 14.4.1等，幫助解決記憶體損壞問題。 據有關更新說明，蘋果已經在iOS ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 PS5輕薄版Slim 採5nm核心處理器 今日 PS5輕薄版Slim 採5nm核心處理器 Tesla Cybertruck 最快4月推 2021/03/09 Tesla Cybertruck 最快4月推 小米11旗艦5G手機 港月底售5699元 2021/03/09 小米11旗艦5G手機 港月底售5699元 fb新AI模型 自主訓練辨識圖像 2021/03/08 fb新AI模型 自主訓練辨識圖像 保時捷推純電動車 Cross Turismo儲物增 2021/03/08 保時捷推純電動車 Cross Turismo儲物增 商業 科技行業 科技產品 科技罪案 IT技術 Apple iPhone iOS iPad macOS 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入