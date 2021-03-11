京都世遺二条城化身光影藝術舞台 櫻吹雪夢幻花卉迎春季 副刊版 2021/03/11 分享： 日本不少天守閣的名勝，近來都接受沉浸式的藝術光影嘗試，除了著名的teamLab，擅長將光雕投影與多媒體結合的還有團隊NAKED Inc.，亦將於3月19日至4月11日在京都的世遺二条城，舉行「 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 毗鄰南襌寺享私人檜木風呂 京都全新高級溫泉酒店5月開幕 2021/03/05 毗鄰南襌寺享私人檜木風呂 京都全新高級溫泉酒店5月開幕 美利酒店周末寵物市集 寵物用品展享住宿優惠 2021/02/27 美利酒店周末寵物市集 寵物用品展享住宿優惠 吉卜力主題樂園 2022年秋季登場 哈爾移動城堡草圖曝光 2021/02/25 吉卜力主題樂園 2022年秋季登場 哈爾移動城堡草圖曝光 草間彌生《Kusama: Cosmic Nature》展覽 4月登陸紐約植物園 2021/02/23 草間彌生《Kusama: Cosmic Nature》展覽 4月登陸紐約植物園 台灣矚目新景點 台中海洋生態館2022年開幕 2021/02/19 台灣矚目新景點 台中海洋生態館2022年開幕 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入