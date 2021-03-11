Netflix的《王冠》，全球不少觀眾追看，自哈里娶了美籍女演員梅根後，英國皇室的drama也在現實世界中不停延續。前天，名嘴Oprah播放兩夫婦的獨家訪問，全世界的傳媒和花生友皆碌大對眼盯着前英國皇室成員如何「爆大鑊」。未播映前，有人預測「梅根將會向皇室投下一枚核彈」，當時看着國際傳媒七嘴八舌，暗忖未免太高估某人而又太低估某人吧？﹗

訪問播出，旁觀者未曾置身其中，難以斷定梅根的委屈是客觀事實抑或主觀感受，但此舉是否如媒體所形容，將是「英國皇室的另一公關災難」呢？我看，除了她聲稱有皇室人員曾談論其子膚色問題、皇室需嚴肅正視的姿態外，其餘內容大多為個人作浪式訴苦，連人家的一條毛也動不了。

無可否認，訪問確是富娛樂性，有幾點尤甚：一、梅根表示曾想輕生。這只能說，這個要向全世界大聲宣布「我諗過去死」的言行，比較罕有。二、梅根重提跟哈里婚禮前幾天，因為花童裙子事件與劍橋公爵夫人凱特發生分歧時，傳媒報道是她惹哭凱特，但她在訪問中卻說，事實是剛好相反，是凱特把她惹哭了，惟轉頭又強調，她並不是要貶低凱特，只是希望改正錯誤的報道。阿邊個搞哭邊個的芝麻綠豆事，幾年後還要重提，實則阿邊個會在乎？﹗三、梅根一邊訴說自己如何在皇室痛失自由、談到初見女王發現自己原來要行屈膝禮而感震驚的同時，又一邊訴說兒子不獲王子銜頭而感到不開心云云；邏輯矛盾，令人不禁想問：你究竟想點？要自由定係要銜頭？抑或想有自由但又要有銜頭？

一個人，若真正想脫離一個自覺是地獄的地方，我想，首先是不要經常把她認為的那個地獄掛在口邊，或繼續消費那個曾令她要命的地方吧？﹗既然自覺是千辛萬苦逃出來，為何還經常提醒別人「我是從那個地方出來」？此類不斷重提和消費令自己人生痛苦不堪之行徑，在旁人看來，還未真正（想）脫離的，似乎只是當事人而已。