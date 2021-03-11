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MOKO推出旺角Dining Delights活動 餐飲消費高達半價回贈

副刊版 2021/03/11

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新鴻基地產旗下的旺角MOKO新世紀廣場，由即日起至4月16日會聯同場內近40間食肆推出旺角Dining Delights活動，The Point會員於指定食肆即日以電子貨幣消費滿$200送$50贈券、

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欄名 : Jetso

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