牛魔推白色情人節6道菜套餐 可獲韓國人氣belif護膚品

今年2月14日因疫情關係只有午市兩位堂食，但各大食店的情人節餐大部分訂滿。踏入3月14日，正好又是日本及韓國人皆注重的白色情人節，所以日韓燒肉店Yakiniku More牛魔於3月份特意推出全新以牛為

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