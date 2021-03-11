一田BB用品展 逾千款貨品低至3折

一田百貨提供一系列BB學習自理提案，由即日起至3月15日，在沙田、大埔、荃灣及觀塘4間分店舉行一田春日BB用品展，更於荃灣廣場地下及將軍澳東港城中庭設特別展場，集齊近千款針對0至3歲不同階段的學習用品

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