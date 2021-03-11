不走尋常路 哈里梅根背後的黑人男子

搬到洛杉磯定居的英國哈里王子和太太梅根，接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪，大爆與王室分歧，並提到王室內有人涉嫌種族歧視，引來各地民眾圍觀王室風波。在專訪中，夫婦兩人提到一個名字，泰勒．佩里（Tyler Perry）。話說王室取消對他們的保安安排，夫婦兩人又未買屋，正徬徨沒有安全地方容身之際，這位佩里邀請夫婦兩人到其加州豪宅暫住數月，並為他們提供高規格保安。

佩里曾登 荷里活最吸金人物榜首

香港人對佩里或者不太熟悉，這位荷里活黑人影星兼製作人可不是泛泛之輩，也是個人物，集演員、導演、作家、娛樂集團老闆等於一身。曾經在2010到2011年度《福布斯》排行榜中，登上荷里活最吸金人物榜首，賺了1.3億美元，一年收入1.07億美元的史提芬史匹堡也只能屈居第3，里安納度狄卡比奧以7,000多萬美元排第8。

佩里不單幫哈里和梅根解決燃眉之急，亦出手相助過今天已是「演藝界女王」的奧花雲費。佩里自小看雲費的訪談節目長大，在演藝界兩人碰面後成為朋友，在她身上學習做人處事。2011年，雲費創辦自己的電視網Oprah Winfrey Network（OWN），初期發展不理想，收視欠佳。佩里知道後，乘坐私人飛機到雲費家看望，並提出親自為OWN製作不同節目，成功搶佔收視，可以說解救了雲費。兩人今天已是美國600多個億萬富豪之一，這批人當中只有不足10位是黑人，包括他倆。

51歲的佩里，影視作品香港人都不大熟悉。2005年，首部電影作品《Diary of a Mad Black Woman》《瘋女人日記》為他奠定基礎。觀眾愛上了佩里本人扮演、脾氣暴躁的黑人祖母瑪達（Madea），電影中圍繞Madea的家庭生活，製造笑聲的同時，揭露非裔美國家庭生活苦況，遇到的醜陋現實。作為佩里作品中粉絲的最愛，他擁有Madea版權，15年間拍了11齣Madea電影，Madea還出現在佩里的電視台處境喜劇《House of Payne》《佩恩之家》中，亦相當受歡迎。

有聲音批評佩里的角色刻意貶低黑人，但佩里卻不同意，說那是源於現實生活的種種，也就是他家庭的樣子，Madea可說有他母親影子，結合堅強和有愛的女性元素。

佩里去年躋身《時代》雜誌百大最有影響力人物之一，他的作品不單賺錢，而且吸引很多美國黑人目光，透過其塑造的角色，與眾多粉絲聯繫一起。他亦為美國的有綫頻道Black Entertainment Television（BET）提供節目內容，這個頻道的目標觀眾群，就是非裔美國人。擁有眾多支持者，佩里不單只是明星，因而有機會進一步做自己想做的事，就是為黑人發聲。他不止口講，還利用自己財富，打造有利於黑人的社會環境，包括在佐治亞州亞特蘭大買了大片土地，打造自己的新片場Tyler Perry Studios（請【按此】觀看「佩里親自帶你遊影城」視頻）。

打造新片場 面積相當於7個維園

片場在2019年開幕，面積相當於7個香港維多利亞公園，有10多棟攝影棚，還有一座搭出來的白宮用來拍戲，整個佔地比派拉蒙、華納兄弟和迪士尼3大公司的片場加起來還要大，是全美第一個由非裔全資擁有的片場，讓非裔電影人有地方拍攝想拍的電影。據報道，《Black Panther》《黑豹》部分場景就在那兒拍攝。

佩里70年代在新奧爾良長大，家境貧困，常被父親虐待，長大後還受過人性侵。這些經歷令他痛苦和憤怒，直到他看到奧花雲費傳遞正能量的電視節目，覺得心理得到治癒。他後來離開新奧爾良到亞特蘭大找機會，做過酒店員工，賣過二手車等，同時開始寫舞台劇劇本，將自已經歷和感受融入，讓各種情緒流過筆，進入角色。多年無人賞識，搞到無家可歸，本來打算放棄，一個劇本受到好評，再進入影視圈，從此走向不一樣人生。

除了有錢，佩里以幫人及行善著稱。2019年，巴哈馬受颶風蹂躪，他利用私人飛機為當地民眾送食水及用品；當年聖誕，他用40多萬美元為亞特蘭大連鎖超市的客戶，支付購物費用；去年新冠疫情嚴峻的時候，他為佐治亞州等長者免費提供日用品。他亦設立基金，資助衞生、教育及人權發展等事業。至於他自己的事業，作為美國史上少有的黑人製片家，他要傳遞自己的理念。

在影視作品中，他主張製作「通俗劇」，煽情情節訴諸觀眾情緒，引發激情，主題是有關信念、家庭的愛，和黑人文化等等。他指出，生為黑人的觀眾，大部分時間都被漠視，想看到的東西看不到，不像其他主流觀眾般受重視。他表示希望以身作則，告訴尤其荷里活中人，努力去得到認同、獲獎是好事，但更重要的是自己有主宰權，才能改變事情。外界對佩里有褒有貶，有人形容他是一個瘋狂的黑人，做一些脫離制度的事，不融入荷里活一套，反而企圖在亞特蘭大自建「黑人荷里活」；他的「死忠粉絲」就視之為偶像。

對佩里來說，他只是不想再重複兒時的種種噩夢，找到通往成為體面好人的道路。他又說以往用「憤怒」燃燒推動自己，但這個方式已不能再激勵或啟發他，他必須找有積極能量的新方式，利用自己擁有的其他品質，來繼續前進。他現在選擇向人傳遞這種靈感，並鼓勵別人找到自我主宰的方法，而他其中一個建議，是找到一件事情，完全活在當下的做得很好，那就會有機會去做所有其他的事情。