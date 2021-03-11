疫情創傷大 工時萎縮收入銳降

政府統計處日前公布，去年11月至今年1月經季節性調整的本地失業率為7%，較去年10月至12月數字再上升0.4個百分點，是近17年來高位；同期整體就業不足率也從3.4%，上升至3.8%；總就業人數較10至12月減少約17,100人至3,630,600人；總勞動人口為3,884,000人，減少約9,400人，數據的變化反映新冠病毒疫情對勞動力市場的衝擊。國際貨幣基金組織警告，以為今年底能夠把疫情化解，是言之尚早、不切實際的，意味疫情和其破壞力還會繼續肆虐多一段長時間。

全球勞動市場 失2.55億個工作

據國際勞工組織（International Labor Organization，ILO）今年1月底所作的評估（見Seventh edition of the ILO Monitor : COVID-19 and the world of work），疫情令全球勞工市場和勞工收入大幅萎縮。據ILO的調研，去年的疫情令生產和經濟活動飽受打擊，對比2019年第四季，2020年同期全球工時萎縮了8.8%，相當於2.55億個全職工作（設定每周工作48小時），是1930年代大蕭條以來最嚴重的就業市場危機。大規模的就業損失，導致全球勞工所得急遽減少了3.7萬億美元（相當於28.8萬億港元），約為全球本地生產總值（GDP）的4.4%，破壞力是2009年金融海嘯時的4倍。

很顯然，目前疫情對勞工市場和工人所得損失所造成的創傷，其後遺影響和破壞力還未完全顯現，工時和勞工收入萎縮，也只是冰山一角。ILO的分析報告指出，照目前所見，疫情在不同經濟體、地緣和勞工市場之間產生差異性影響。

在勞工市場層面，女性受影響大於男性。ILO對28個歐洲國家進行調研，發現女性勞工收入減少的幅度較男性大，原因是女性勞工被削去更多工時。全球而言，女性的就業損失為5%，男性則為3.9%；另一方面，年輕人（15至24歲）就業損失為8.7%，成年人則為3.7%。換句話說，婦女和年輕人在就業市場中，是最容易失去工作的群組人口。

「K型復甦」 加劇貧富懸殊

此外，在發展中和已發展的不同經濟體，由於經濟實力差距大，形成的「K型復甦」（K-shaped recovery），最終會加劇全球貧富懸殊的不公平性。再者，目前在經濟體上端的金融市場一片熱哄，股市一度屢創新高，但下端的實體經濟則每下愈況，使收入的分配進一步出現「兩極化」：上端工作的人，在疫情中未受到重大影響，但在下端的，如製造業工人，就失去工作，所得損失嚴重。

至於受影響的行業，以酒店住宿和餐飲行業為「重災區」，就業損失最大，緊隨其後為批發和製造業，這些行業的就業人口深受疫情所傷；反之，從事資訊通訊、金融和保險等行業的人，其勞工所得卻在去年第二和第三季中有所增加。換言之，疫情危機對低收入勞動者產生嚴重影響，低技能職業的工時損失，高於高薪管理和專業崗位。按ILO的調研，勞工的收入和所得的分配，在疫情中造成更大的不公平性。

收入分配更不公 疫後施政難題

這種帶社會性的嚴重不良後果，超越純失業的經濟意義本身，意味疫情過後，各國政府需要面對更棘手的施政難題。更值得注意的是，年輕就業人口（尤其是去年的大學畢業生）在疫情中的遭遇，他們在加入勞工市場的起步，便一波三折、飽受挫折，不僅令這些年輕就業人口墮入「勞工收入萎縮」的外部環境中，不容易建立自身的長遠職業計劃，若疫情持續延伸，未能及早控制，還影響到年輕人未來的發展前途，以至組織家庭的能力。這無疑是當前疫情造成勞工收入萎縮經濟問題的「溢出」後果，事態的演變值得關注。

按照香港最新的就業報告，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業，合計失業率上升0.7個百分點至11.3%，合計就業不足率則上升0.9個百分點至6.6%的紀錄高位，其中餐飲服務活動業的失業率和就業不足率，分別顯著上升至14.7%和10%，情況最為惡劣。這些工作技能較低的就業人口，無疑是最受創的一群。事實上，在經濟衰退時，低技術工作技能和年輕的就業人口，在勞工市場得到的工作保障最為脆弱。如何改善這批人的就業保障機會，的確是一個需要處理的社會問題。

隨着多國開始為國民接種新冠病毒疫苖，據ILO的評估，2021年有3個復甦情景，分別為基準、悲觀和樂觀情景。基準的情景，是對比2019年第四季，全球的工時損失約為3%，相當於9,000萬個全職工作；悲觀的情景--情況包括各國政府為國民接種疫苖進展緩慢、商業和消費信心疲弱，全球有4.6%工時損失，相等於1.3億個全職工作；樂觀的情景，則是隨着經濟快速反彈，商業和信心恢復，疫情受到控制，能夠恢復3,600萬個全職工作，但即使出現樂觀的情景，依然有1.3%的實現落差。總的來說，無論出現哪一個情景，美洲、歐洲和中亞地區將面對較其他地區雙倍的工時損失。

今年全球就業復甦 不容樂觀

印證世界衞生組織緊急項目執行主任瑞安（Michael Ryan）於3月1日的評估，以為新冠疫情可以在今年底結束，是言之尚早，亦是不切實際。若不幸言中，則今年全球就業市場能夠達致「樂觀的情景」可能性並不大，意味全球勞工市場和勞工收入萎縮的情況，還會延續一段相對長的時間。

如何紓解問題？ILO指出，疫情危機加劇了不平等，導致貧困的後遺症和社會經濟不穩定，這將是毀滅性的，並提出復甦戰略必須以人為本，施政者需要有適當的工資政策，既要考慮就業和企業的可持續性，也要解決不平等現象。

低技術勞工保障問題 疫下更突出

低工作技能者和年輕勞動人口，是勞工市場脆弱的一群，如何通過政策強化他們的工作保障，包括職業新技能培訓、在職進修的補貼，或通過免稅額鼓勵低技術工人進修，無疑是勞工政策不可或缺的一部分。

在香港，部分低就業技能的勞動力失去工作後，沒有固定收入，有人淪落到要露宿街頭，無疑把這個勞工市場長期政策性問題，進一步突顯出來。

據國基會去年6月的一項調查報告（The Distributional Impact of Recessions : the Global Financial Crisis and the Pandemic Recession）發現，在金融危機和疫情造成的兩次經濟衰退下，能夠進行遠距工作（telework）的失業上升幅度，較不能遠距工作的為小。之所以能夠如此，不光是這些職業崗位能夠滿足「社交距離」的需要，更重要的是，這些就職者擁有較高學歷和高工作技能，因而有更大的能力應對經濟衰退帶來的衝擊，從中也可以對勞動者有所啟迪：在勞工市場，擁有高工作技能、與時俱進，是保障工作的有效手段。

總體而言，在後疫情時代，政府如何及早修復新冠疫情對勞工市場和勞工收入減少的經濟問題，以及伴隨貧富差距進一步擴大的社會不公平性，無疑是社會秩序穩定運行的關鍵。

▲ 政府統計處日前公布，去年11月至今年1月經季節性調整的本地失業率為7%，較去年10月至12月數字再上升0.4個百分點，是近17年來高位。（資料圖片）