港開打疫苗感染降 深圳寬減隔離好開始

深圳低調寬減入境限制，港人北上隔離由21天縮至14天，審慎回應了本港恢復自由通關的訴求。有了疫苗接種這一道全新板斧，港府當即要竭力鼓勵接種，改善檢測和溯源力，全面壓低感染率，回應深圳和北京所展善意，亦要盡快拿着趨穩的疫情數據，向台灣、新加坡等地爭取進一步撤銷入境限制，才有望重新振興本地經濟。

深圳低調放寬 港要加勁遏疫情

正如本欄早前倡議，昨天有中港營商人士向本報透露，深圳已在一定範圍口頭傳達新政策，由即時起，港人入境後只需集中隔離14天，其後不用再接受7天社區管理，看齊上海要求。有深圳酒店亦已向本報記者證實（詳見A2版報道--「深圳入境隔離 「14+7」減至14日」），隔離期昨晚起即時由14+7天，改為14天。

港深雙城唇齒相依，商務人際往還密切，但本港的疫情畢竟尚未歸零，高調正式宣布放寬對港限制，恐惹民情反彈，故相信深方採取折衷方案。

中央政府極速回應了港區政協及媒體在兩會期間，提出縮短隔離的請求，港府亦要做好抗疫本份，尤其要速打疫苗。刻下連本港私家醫生都沒信心判斷，長期病何謂控制得好，當局更要盡快向醫護和市民提供更詳盡清晰的不宜打針指引，穩住接種信心。

除調撥更多資源，令化驗室毋須再因為大量前綫人員的定期檢測捉襟見肘、錯漏百出，當局也要更善用安心出行等招數做好源頭追蹤，截斷不明傳播鏈。惟有全方位遏制疫情，才能有理有節促請廣東等地，一併把隔離期縮至14天，以至仿效泰國做法，讓打足疫苗的入境者只須檢疫7天。

過去7天，本港有6日錄單位數本地確診，無源頭個案日均3.2宗，亦開始獲境外地方信納。按台灣標準，香港昨起改列為中低風險地區，商務客入境隔離由14天減至7天。

本港近日不明源頭個案，已明顯低於跟新加坡所訂旅遊氣泡的一周日均5宗的煞停紅綫，有望恢復。剛錄破紀錄逾216億元虧損的國泰航空 （00293） 表示，將會盡力配合港星重啟氣泡。

環球經濟在疫下疲弱不振，縮短入境隔離要求，以至撤銷對已接種疫苗人士的限制，漸成大勢所趨。暑假旅遊旺季在即，繼希臘不理歐盟顧慮，單方面宣布5月14日重新招待國際旅客，西班牙昨天亦表示，考慮最快5月19日向已打針的旅客開關。

隔離時間愈長，人際和商務往還愈受衝擊。新冠疫苗在防感染、重症以至傳染俱展現顯著成效，美國疾控中心為減少沒必要的檢疫，上月已改指引，打齊疫苗的人只要沒有徵狀，就算跟確診者接觸，一樣不用隔離。

台認同風險降 港星通關望啟動

港府一方面要考慮如能在外防輸入的大前提下，適當接納國際的「疫苗護照」，開閘門讓外來活水流入，另一方面亦要致力爭取提升本地接種率，換取籌碼爭取讓港人自由前赴內地和出國。本港有外國商會警告，已有企業直接派員長駐內地，若久久未能通關，來年會考慮將資源直接投資內地。

深圳願意縮減港人隔離期至14天是個好開始，港府倘能善用手上疫苗進一步遏下疫情，根絕妨礙清零的不明個案，兼令市民繼續常戴口罩、頻繁洗手，今後將更有理據向內地和外地爭取，先縮減檢疫期7天，再完全取消限制，力振羸弱已久的經濟。

責任編輯：陳楚源