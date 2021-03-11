【疫後商機】 MarketingPulse探討營銷市場新趨勢

新冠肺炎疫情爆發至今一年有多，對全球經濟、銷售及生活模式影響深遠，在家工作、網上銷售成為新常態，不同企業亦加快發展數碼化營銷策略，以迎合市場轉變。除此以外，營銷市場在疫情下又有甚麼轉變及機遇？由貿發局主辦的MarketingPulse亞洲品牌及營銷界高峰論壇，邀請市場營銷及品牌推廣業界的營銷官及市場推廣專才，探討疫情新常態下的營銷趨勢和數碼轉型的成功案例。

線上論壇 分析疫情下新營銷模式

為期兩天的論壇將於3月30至31日以線上形式舉行，今屆論壇以「Marketing for GOOD」為主題，探討如何在疫情經濟復甦期更好建立品牌形象，與消費者建立深度聯繫。論壇亦會專注數碼轉型及營銷科技以及舉辦一系列工作坊，提供各種實用營銷知識。

業界精英分享全球營銷走勢

MarketingPulse邀請多位全球知名CEO及CMO等探討未來市場營銷的更多可能性。當中包括藍瓶咖啡 (Blue Bottle Coffee) 主席及行政總裁布賴恩米漢先生（Bryan Meehan），他將分享「如何以品牌理念與消費者建立共同價值觀，推動品牌社會影響力」，被稱為「咖啡界 Apple」，在短短數年，由加州一家小店開始，迅速風靡全球，總部設現於加州奧克蘭，於美國、日本、韓國及香港均設有咖啡店。布賴恩由2012年起出席藍瓶咖啡主席，並于2015至2020年期間擔任行政總裁。

布賴恩米漢不但熱愛咖啡，也心系環境，把高度的環保意識投入在公司的運營方針之中。另外，位於奧克蘭的總部設有完善的實驗室以培訓新入職的咖啡師，同時也致力在業務中實踐可持續發展，充分實行品牌對社會的企業責任，並把其理念傳遞給顧客，從而得到顧客的支持及肯定，成功打造新一代咖啡品牌。

把握機遇 為後疫情時代做準備

Spotify前全球增長及營銷副總裁Mayur Gupta先生將分享「科技驅動增長式營銷新格局」，他也是金佰利前全渠道體驗及平台負責人及全球營銷科技及運營主管、IBM 前首席營銷官諮詢委員會成員。早前亦被《福布斯》評為全球最具影響力的首席營銷官及50 位改變遊戲規則的營銷領導者之一，《哈佛商業評論》及《經濟學人》推崇為年度首席技術營銷官榜樣。

今屆MarketingPulse其中一個目標為協助業界為後疫情時代的業務復蘇做好準備，更好地應對營銷新世界帶來的嶄新機遇和前所未有的變化。因此邀請到不同類型的營銷精英及廣告專才作分享，當中包括蓋伊川崎先生（Guy Kawasaki）探討「迎接後疫情時代 擁抱數碼未來」，蓋伊曾擔任多個品牌的宣傳官、顧問等，例如Mercedes Benz、Canva、Google、Apple等，同時是作家、創投資本家及企業家。他將會分享在疫情下如何進行市場營銷、與顧客建立關係，以及數碼化的趨勢。

探討數碼平台連繫客戶與社群

在疫情下，企業更依賴社群營銷，lululemon亞太區品牌副總裁嚴英健先生將分享「重塑新常態下的體驗及社群營銷」。 而Mastercard 亞太區市場推廣及傳訊部高級副總裁Rustom Dastoor 先生亦會探討「觸動客戶的致勝之道：創新營銷結合品牌聲音體驗」，加上星展銀行消費銀行市場營銷主管林美美女士分享遊戲化營銷的潛力。

創新在任何時候也是營銷的重點之一，MarketingPulse邀請到香港的有限公司創作合夥人鍾振傑先生及F5 創始人兼首席創意官范耀威先生分享以創意引領正向品牌，鍾振傑先生現為廣告公司Secret Tour Hong Kong 及 旅遊初創 Breakup Tours 聯合創辦人、保險科技初創 One Degree Head of Creative及社群管理平台Juven 的Marketing Advisor。而范耀威先生則為F5創始人兼首席創意官，去年獲美國One Show國際創意獎評委、2019年戛納國際創意節主題演講嘉賓、2017年康城國際創意節銀獎獲得者、中國獨立創意聯盟CIA的四位發起人之一，並多次獲得戛納、One Show、Spikes Asia和釜山廣告節等國際廣告獎項。

其他演講嘉賓包括：由跨學科技術人員組成的藝術團體teamLab、NIKE 前全球品牌創新副總裁及全球首席營銷官Greg Hoffman 先生、阿里巴巴集團首席市場官董本洪先生、Booking.com 高級副總裁及首席營銷官 Arjan Dijk 先生 、謙尋控股CEO黄韜先生(奧利)及快手磁力引擎銷售華南區負責人李睿先生等等。

數碼營銷工作坊 提供實用知識

論壇同時設有實用數碼營銷工作坊，主題包括直播營銷、全渠道營銷、個性化營銷及中國內地的品牌的社交媒體營銷策略等。由不同數碼營銷專家包括Facebook、PRIZM Group、spread-it、Vfluencer及愛點擊等分享真實案例，為中小型數碼轉型提供解決方案。

立即報名參加：「MarketingPulse亞洲品牌及營銷界高峰論壇」

日期：2021年3月30 至31日

門票及價格：港幣550 / 美金70（2天全票）

購票網址：http://bit.ly/3snPxQx



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