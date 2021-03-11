【自製長糧】2招做好退休生活部署

即將踏入2021年第二季，多個令人欣喜的消息陸續出現，例如新冠疫苗開始接種、中美關係稍為緩和，令人憧憬鼠年的不景氣將一掃而空。然而，面對疫情仍然反複、鄰近地區的政治緊張，到底會否如2020年般接連出現「黑天鵝事件」實在難料。不想個人資產，尤其是退休儲備被風險蠶食，今日起就應做好部署，做到退休無憂。

「風險管理」與「現金流」不容忽視

部署退休規劃時有甚麼需要留意？相信不少人會將儲備金額視為首要考慮事項，但無論大家目標累積400萬、500萬，甚至過千萬的退休儲備，更重要是退休投資規劃必須做好「風險管理」，尤其當市場充斥眾多未知及不明朗因素，如果未有做好風險管理，可能會被突如其來的「黑天鵝」殺個措手不及，甚至會「輸光老本」。

年金較切合退休需要

事實上，對大部分退休人士而言，長期而穩定的收入（現金流）乃退休人士真正需要的投資回報。而要獲得這份收入，儲蓄和投資固然是常見的方法；然而在零息時代，想以儲蓄致富的想法實在難以成事，但自行投資更可能需要投放大量時間和「學費」。

誠然，市場上先後出現不少以退休規劃為目標的產品，而年金是一種長期保險產品，主要作用是幫助投保人把資金轉化為長期穩定現金收入，讓其有紀律地使用退休積蓄，以應對長壽所帶來的財務風險，適合用作退休規劃。

比較產品「保證內部回報率」

大家投保時除需留意其保費、 年金收入及派發年期外，最重要是留意其「保證內部回報率」。市場提供的年金產品所派發的年金收入一般分為「保證」及「非保證」兩部分。「非保證」顧名思義並不保證，一般受保險公司投資回報、理賠及盈利等因素所影響。在極端情況下，「非保證」部分可以是零。作為保障退休生活的產品，「保證」收入特別重要，「非保證」金額或許看似吸引，但萬一不能兌現，可能會令你的退休收入大失預算。此外，消費者不應只著眼總回報/紅利/獎賞等數字，因為當中沒有反映時間因素，應把年金的全期保費及年金收入作年度化回報計算（即計算內部回報率），才可以評估及比較不同年金產品的回報。而比較市場上常見的年金產品，以「中銀人壽延期年金計劃 （終身）」和「中銀人壽延期年金計劃 （固定年期）」的「保證內部回報率」相對較高，大家投保時可作參考。

資料來源：相關公司網站或產品單張 （截至2021年2月24日），有關回報率根據各保險公司的不同假設所計算。詳情請諮詢專業理財意見。

留意首年保費折扣優惠:

其實年金產品在香港已推出多年，而隨著政府推出合資格延期年金保單（QDAP），並為投保人提供稅務優惠，遂令QDAP成為近年廣受歡迎的退休產品之一。而隨着2020-2021課稅年度快將完結，各大保險公司近期均推出優惠吸引客戶。經我們綜合資料比較，中銀人壽最近推出的優惠值得注意，其中中銀人壽「延期年金計劃 （終身）」便向大眾客戶提供高達12.5%的首年保費折扣優惠，假如2人同行，首年保費折扣更高達20%。大家投保時可細心比較各公司在不同時間為QDAP產品的「首年保費折扣優惠」及其他優惠，藉此尋求合適的保障並節省成本。

善用扣稅額為資產增值

根據最新公布的《財政預算案》，今年雖然設有100%薪俸稅和個人入息課稅寬減，但上限由2萬元減至1萬元。假如打工仔的年收入低於304,360元（即月薪約25,363元），方可用盡1萬元的扣稅優惠，於2020/21課稅年度毋須交稅⁽#⁾ 。但假如年收入高於上述數字，應如何是好？目前，合資格延期年金產品的扣除總額以每個課稅年度60,000港元為上限⁽*⁾ 。

多瞭解獨家優惠

除了上述的保費折扣及注意事項，部分保險公司亦有為投保人提供多項優惠等。大家投保時，可向有關保險公司瞭解更多。

總結：及早部署 退而無「憂」

隨著全球人均壽命不斷延長，擁有長遠而穩定的年金收入對退休人士而言可謂十分重要。延期年金是提供退休保障的長期保險計劃，並旨在為保單持有人於未來提供穩定的年金入息。決定投保前應慎重考慮，因提早退保或終止年金可能會引致大額財務損失，投保人須小心考慮流動資金需要，確保自己有足夠財務能力繳付全期保費， 亦不要把所有資金用作購買年金，須預留足夠現金應付日常開支及突如其來的支出。

⁽*⁾ 稅務扣除額的上限是合資格延期年金保費和強積金可扣稅自願性供款合計可享的最高扣除總額。有關稅務扣減詳情，請諮詢香港特別行政區稅務局或專業稅務顧問。

⁽#⁾ 資料來源：https://wealth.hket.com/article/2885154/