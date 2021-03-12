設計．香港地 串連社區空間 帶你型遊深水埗打卡點 副刊版 2021/03/12 分享： 近年不少文青愛在周末「潮蒲深水埗」，在cafe嘆咖啡，或找貓店長治癒一下。由香港設計中心主辦的區域深度旅遊項目--「#ddHK設計#香港地」（Design District Hong Kong），今年 ... 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 香港花卉展覽 遍地開花 緋寒櫻配日式庭園驚艷亮相 2021/03/06 香港花卉展覽 遍地開花 緋寒櫻配日式庭園驚艷亮相 親子遊大棠3大本地農莊 即摘即食當造士多啤梨 2021/03/05 親子遊大棠3大本地農莊 即摘即食當造士多啤梨 嘉道理農場重開 必賞粉紅吊鐘花 2021/02/27 嘉道理農場重開 必賞粉紅吊鐘花 遊西貢港版「豪斯登堡」 白腊村訪秘景鬱金香花海 2021/02/24 遊西貢港版「豪斯登堡」 白腊村訪秘景鬱金香花海 2月18日天際100重新開放 推出$198門票買一送二限時優惠 2021/02/20 2月18日天際100重新開放 推出$198門票買一送二限時優惠 深水埗 Local Tour 裝置藝術 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入