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設計．香港地 串連社區空間 帶你型遊深水埗打卡點

副刊版 2021/03/12

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近年不少文青愛在周末「潮蒲深水埗」，在cafe嘆咖啡，或找貓店長治癒一下。由香港設計中心主辦的區域深度旅遊項目--「#ddHK設計#香港地」（Design District Hong Kong），今年

...

欄名 : 本地遊

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