宮崎縣 x Sushi Zo期間限定廚師發辦 超豪20道菜嘗當地海鮮食材 副刊版 2021/03/12 分享： 港人因疫情停飛超過一年，然而能再次起飛的日子仍遙遙無期，偶爾懷念「家鄉」的味道，不妨藉着品嘗當地時令新鮮食材來一解鄉愁。 擁有豐富自然資源兼且是遊日熱門地的九州南部宮崎縣，由即日起至3月20日會聯乘高級 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 京都世遺二条城化身光影藝術舞台 櫻吹雪夢幻花卉迎春季 2021/03/11 京都世遺二条城化身光影藝術舞台 櫻吹雪夢幻花卉迎春季 毗鄰南襌寺享私人檜木風呂 京都全新高級溫泉酒店5月開幕 2021/03/05 毗鄰南襌寺享私人檜木風呂 京都全新高級溫泉酒店5月開幕 美利酒店周末寵物市集 寵物用品展享住宿優惠 2021/02/27 美利酒店周末寵物市集 寵物用品展享住宿優惠 吉卜力主題樂園 2022年秋季登場 哈爾移動城堡草圖曝光 2021/02/25 吉卜力主題樂園 2022年秋季登場 哈爾移動城堡草圖曝光 草間彌生《Kusama: Cosmic Nature》展覽 4月登陸紐約植物園 2021/02/23 草間彌生《Kusama: Cosmic Nature》展覽 4月登陸紐約植物園 疫情 香港 日本 餐廳 中環 菜式 酒吧 海鮮 葡萄酒 雞尾酒 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入