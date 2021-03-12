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宮崎縣 x Sushi Zo期間限定廚師發辦 超豪20道菜嘗當地海鮮食材

副刊版 2021/03/12

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港人因疫情停飛超過一年，然而能再次起飛的日子仍遙遙無期，偶爾懷念「家鄉」的味道，不妨藉着品嘗當地時令新鮮食材來一解鄉愁。

擁有豐富自然資源兼且是遊日熱門地的九州南部宮崎縣，由即日起至3月20日會聯乘高級

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欄名 : 旅事通

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