種族歧視只影響黑人？ 別太天真了！ 專輯 10:30 2021/03/12 分享： 種族歧視的議題，這兩年受關注程度明顯提升。先有去年震撼全球的Black Lives Matter（BLM）運動，後有英國哈里王子（Prince Harry）和太太梅根（Meghan Markle）本周在專訪中，指控英國王室種族歧視，令當地再次掀起廢除王室的討論。 ... 撰文 : 李俊儀 欄名 : 國金好書 相關文章 【英國王室】名嘴嘲梅根值奧斯卡獎 英媒逐點反駁梅根指控 2021/03/09 【英國王室】名嘴嘲梅根值奧斯卡獎 英媒逐點反駁梅根指控 梅根父親唱反調 稱英國王室沒有種族主義者 2021/03/09 梅根父親唱反調 稱英國王室沒有種族主義者 【英國王室】英女王打破沉默 閉門解決種族歧視問題 2021/03/10 【英國王室】英女王打破沉默 閉門解決種族歧視問題 法國女學生講大話 連累男教師街頭被斬首 2021/03/10 法國女學生講大話 連累男教師街頭被斬首 加泰翻譯缺乏非裔血統 譯戈曼詩作遭拒 2021/03/11 加泰翻譯缺乏非裔血統 譯戈曼詩作遭拒 經濟 歧視 種族主義 特朗普 學校 圖書館 泳池 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入