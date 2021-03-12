種族歧視只影響黑人？ 別太天真了！

種族歧視的議題，這兩年受關注程度明顯提升。先有去年震撼全球的Black Lives Matter（BLM）運動，後有英國哈里王子（Prince Harry）和太太梅根（Meghan Markle）本周在專訪中，指控英國王室種族歧視，令當地再次掀起廢除王室的討論。

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