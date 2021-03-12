好同事的好外母患肺癌，醫生打醒精神，只可惜細心追查下，仍找不到任何靶點，那便只得嘗試不同化療，成績卻未如理想。惟當病情轉差，醫生束手無策，「緣份」竟成最佳良藥。

故事其實始於2013年，當時僅有靶點只包括EGFR和ALK。研究人員火熱地尋找新靶點、新路向，中文大學團隊當然不甘後人，與病理科同事合作為數百樣本作全面基因檢測，惟當年行動如大海撈針。除EGFR外，其他靶點病發率只有幾個百分點，但研究終歸研究，不做便不知結果。

最終，在研究中找到3位病人有ROS-1靶點，這基因剛被發現，也極度罕見，而3位病人已有兩位早離人世，唯一生存者當然是同事外母。當年亦剛好有實驗性藥物使用，果然藥到病除，轉眼7年，病人健在之餘亦已增磅超過7公斤。

若研究早點進行，她的病理樣本便可能不在研究之內；若研究遲點進行，她便可能已不在人世。緣份是時空偶然相遇而產生的火光，研究進行的時空交接上病人病情發展的時空，她的病得以有所轉機，醫生被視為英雄，但事實上，醫生全無控制時空的力量，醫生只能為病者尋找機會，緣份才是真正背後原因。

古語云：「藥醫不死病，佛渡有緣人。」我想，「藥醫有緣人」，更為合適。