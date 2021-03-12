低敏殺菌搓手液 減肌膚刺激

抗疫一年，搓手液已成隨身物品，一日總要用上好幾次。但市面上不少搓手液含高濃度酒精，亦具刺激性，用得多有機會導致皮膚脫皮或過敏。GERMAGIC推出全新產品「4小時低敏殺菌搓手液」，殺菌效力持久，同時減

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