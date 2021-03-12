低敏殺菌搓手液 減肌膚刺激 副刊版 2021/03/12 分享： 抗疫一年，搓手液已成隨身物品，一日總要用上好幾次。但市面上不少搓手液含高濃度酒精，亦具刺激性，用得多有機會導致皮膚脫皮或過敏。GERMAGIC推出全新產品「4小時低敏殺菌搓手液」，殺菌效力持久，同時減 ... 欄名 : 生活情報 最新專欄文章 更多 Leica聯乘占士邦Daniel Craig 推出全球限量特別版相機 2021/03/09 Leica聯乘占士邦Daniel Craig 推出全球限量特別版相機 CASIO G-SHOCK全新勝色之魂MR-G 日本國家足球隊深藍作主色 2021/03/09 CASIO G-SHOCK全新勝色之魂MR-G 日本國家足球隊深藍作主色 煮食神器日本正負零多功能料理鍋 2021/01/25 煮食神器日本正負零多功能料理鍋 取酒神器Pivot系列 開酒貯存無難度 2021/01/22 取酒神器Pivot系列 開酒貯存無難度 Airgle醫療級空氣清新機 2021/01/11 Airgle醫療級空氣清新機 家居 家電 實惠家居 消費資訊 消費種類 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入