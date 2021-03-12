那邊廂孖住老公，向全世界訴說自己在皇室家族受到何等屈辱；這邊廂在哈里和梅根的訪問播出40小時後，英女皇透過白金漢宮發表公開聲明：「在充分知悉哈里和梅根過去幾年是何等挑戰時，整個家庭都感到傷心。對於那些被提及的議題，尤其關於種族方面，實在令人關注。縱然往事於不同人有各自的解讀（記憶／版本），但我們一家都會嚴肅看待和私下處理。哈里、梅根、阿奇，永遠是我們親愛的家族成員。完（ENDS）」

英女皇回應聲明簡潔扼要，話不囉嗦，總共僅3句話61個英文字，卻可做到優雅地掌法綿綿，有力而具體面地化解了危機，道行之高，可說是當今國際公關舞台上碩果僅存。最漂亮的一句是「While some recollections may vary」（縱然往事於不同人有各自的解讀（記憶／版本），意即「阿孫媳婦，你所陳述的往事僅是你自己覺得如此，其他人不一定有同樣理解」。連揶揄人都講得如此高章，這種功力和功架，瞬間把那些像小孩般揼地吵鬧的舉止比到地球另一邊去。見慣風浪、千年道行的英女皇，又怎會因為區區兩個孩子的彆扭，而陪你做場國際小丑show，丟人現眼？﹗

梅根的爆料，似乎沒有為皇室家族帶來預期的核彈式重傷，反而她的言行卻自招批評。英國名嘴Piers Morgan，以「Spectacularly self-serving」（誇張、矚目、令人大開眼界的自我滿足行為）去形容梅根。

故事教訓：傷害人的意圖愈大，那股力度反彈到己身的傷害同樣大。事到如今，聰明人應有「無聲勝有聲」的開悟吧！想起台灣作家阿飛著作《只要好好過日子》的一段文字：「把別人弄臭，自己並不會變得比較香，因為你肯定也會沾到臭。」