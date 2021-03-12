前日本領事館主廚掌舵 將軍澳南高級日式鐵板燒 副刊版 2021/03/12 分享： 將軍澳南近年有多個新盤落成，而且鄰近將軍澳海濱公園，吸引不少中西日餐廳進駐，假日時份更猶如個「小西貢」般，非常熱鬧。而最新落戶The Parkside的三原鐵板燒（Teppanyaki Mihara） ... 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 中環國金軒x The French Window推出嘗味餐單連餐酒配對 今日 中環國金軒x The French Window推出嘗味餐單連餐酒配對 把文學化成佳餚 細味愛玲宴 今日 把文學化成佳餚 細味愛玲宴 九龍香格里拉聯乘Crabtree & Evelyn 打造特色下午茶 2021/02/26 九龍香格里拉聯乘Crabtree & Evelyn 打造特色下午茶 洋溢銀座奇幻風 文華東方酒店全新日式居酒屋 2021/02/26 洋溢銀座奇幻風 文華東方酒店全新日式居酒屋 朗廷酒店聯乘BVLGARI 全新粉色香水下午茶 2021/02/05 朗廷酒店聯乘BVLGARI 全新粉色香水下午茶 飲食資訊 美國 日本 設計 餐廳 澳洲 美食 學校 中環 將軍澳 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入