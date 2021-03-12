前日本領事館主廚掌舵 將軍澳南高級日式鐵板燒

將軍澳南近年有多個新盤落成，而且鄰近將軍澳海濱公園，吸引不少中西日餐廳進駐，假日時份更猶如個「小西貢」般，非常熱鬧。而最新落戶The Parkside的三原鐵板燒（Teppanyaki Mihara）

...