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前日本領事館主廚掌舵 將軍澳南高級日式鐵板燒

副刊版 2021/03/12

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將軍澳南近年有多個新盤落成，而且鄰近將軍澳海濱公園，吸引不少中西日餐廳進駐，假日時份更猶如個「小西貢」般，非常熱鬧。而最新落戶The Parkside的三原鐵板燒（Teppanyaki Mihara）

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欄名 : Food

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