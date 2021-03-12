把文學化成佳餚 細味愛玲宴

無論你是否喜歡看張愛玲的小說，但對她的作品總會有一點認識，如《半生緣》及《金鎖記》等。為紀念這位才華橫溢的女作家，帝京酒店便推出「愛玲宴」，以她的文學作品做設計主題，打造多款特色菜式，把書中提及的佳餚

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