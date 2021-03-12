把文學化成佳餚 細味愛玲宴 副刊版 2021/03/12 分享： 無論你是否喜歡看張愛玲的小說，但對她的作品總會有一點認識，如《半生緣》及《金鎖記》等。為紀念這位才華橫溢的女作家，帝京酒店便推出「愛玲宴」，以她的文學作品做設計主題，打造多款特色菜式，把書中提及的佳餚 ... 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 中環國金軒x The French Window推出嘗味餐單連餐酒配對 今日 中環國金軒x The French Window推出嘗味餐單連餐酒配對 前日本領事館主廚掌舵 將軍澳南高級日式鐵板燒 今日 前日本領事館主廚掌舵 將軍澳南高級日式鐵板燒 九龍香格里拉聯乘Crabtree & Evelyn 打造特色下午茶 2021/02/26 九龍香格里拉聯乘Crabtree & Evelyn 打造特色下午茶 洋溢銀座奇幻風 文華東方酒店全新日式居酒屋 2021/02/26 洋溢銀座奇幻風 文華東方酒店全新日式居酒屋 朗廷酒店聯乘BVLGARI 全新粉色香水下午茶 2021/02/05 朗廷酒店聯乘BVLGARI 全新粉色香水下午茶 飲食資訊 餐廳情報 酒店 設計 餐廳 菜式 食譜 魚 蛋 蝦 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入