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把文學化成佳餚 細味愛玲宴

副刊版 2021/03/12

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無論你是否喜歡看張愛玲的小說，但對她的作品總會有一點認識，如《半生緣》及《金鎖記》等。為紀念這位才華橫溢的女作家，帝京酒店便推出「愛玲宴」，以她的文學作品做設計主題，打造多款特色菜式，把書中提及的佳餚

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欄名 : Food

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