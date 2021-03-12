完善選舉制度 港人之福

全國人大會議昨日高票通過了《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，堵塞了目前香港選舉制度的各種漏洞，進一步完善了香港選舉制度，我認為這是香港長治久安、保持繁榮穩定的基礎。因此，我歡迎並堅決支持全國人大會議完善選舉制度。

杜絕攬炒派 議會聚焦經濟

大家有目共睹，過去幾年，部分攬炒派人士利用選舉制度上的漏洞混入議會後，不但從沒有為市民做實事、謀福祉，反而不務正業，動輒就「拉布」鬧事，癱瘓議會，阻止政府施政，犧牲市民福祉。最令香港市民無法接受的是，部分攬炒派政客公然勾結外國反華勢力，借議會作平台宣揚港獨，企圖顛覆國家政權。

今次全國人大完善香港選舉制度，杜絕「攬炒派」、反中亂港之徒借選舉制度的漏洞混入特區政府的政權架構興風作浪，不但具有迫切性和必要性，更是順應了市民希望議會聚焦經濟、改善民生的主流民意。此外，今次選舉制度的完善，還能確保「愛國者治港」原則在港得到全面落實，確保進入政權架構中的都是愛國愛港、致力建設香港、用心服務市民的人士，這才是市民之福！

對於有西方敵對勢力和反對派人士肆意渲染，完善香港選舉制度是「民主的倒退」，甚至令外資卻步，危及香港國際金融中心地位等，作為金融服務業界議員，我認為這簡直就是一派胡言！

建和平理性議會 減內耗矛盾

在我看來，沒有甚麼比黑暴橫行、社會秩序大亂更能嚇走投資者。而完善香港選舉制度有助建構一個和平理性的議會，減少不必要的內耗與矛盾，顯然有利維持良好的社會秩序和營造良好的營商環境，以吸引更多外來投資者，這才是香港維持繁榮穩定的保障。

最後，我希望香港特區政府做好本地立法工作之餘，亦要做好解說和宣傳工作，讓香港市民都能知道，今次全國人大完善香港選舉制度不但合憲合法，更是有利民生福祉和香港長治久安、繁榮穩定！

▲ 全國人大會議昨日高票通過了《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，進一步完善了香港選舉制度。（新華社資料圖片）