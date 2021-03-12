優化接種計劃 助釋疫苗安全疑慮

新冠疫苗計劃上月下旬開始為一些高危群組接種，多間社區疫苗中心已陸續為市民接種科興疫苗，至於「復必泰」疫苗亦已抵港，兩批合共百多萬劑疫苗開始供應予全港有需要市民接種。疫苗能充分供應予全港市民，原則上是香港人的福氣，事實上，全球還有多個國家由於未獲分派疫苗而要急於四出搜括，倚靠世界衞生組織的疫苗分派機制，亦未必能保障所有國民接種疫苗。

供應領先 中國實行疫苗外交

至於供應方面，中國在疫苗供給上名列前茅，據悉已有10數間疫苗生產商已製成或將會製成新冠疫苗以供接種，一些中國疫苗製造商甚至免費提供疫苗給第三世界國家，「疫苗外交」在新冠疫情全球肆虐之際，往往收效甚巨。

相比之下，歐美大國在藥廠出產疫苖初期，旋即大手購入，亦有報道指，初時有大廠利用手段，要脅南美一些國家簽署供應疫苗的「霸王條款」，免卻藥廠對疫苖產生任何副作用的責任，令談判一度陷入僵局，至2月初相關藥廠才獲巴西政府批准疫苗入境。顯然歐美大國在世紀疫症下，各家自掃門前雪已是新常態，對別國沒有坐地起價已是仁至義盡。

雖然香港亦屬較早為市民接種疫苗的地區之一，況且疫苗供應充足，但往往世事不似預期。自從社區疫苗中心啟動以來，已經超過10萬人接種新冠疫苗，以接種科興疫苗為多，根據食衞局所設立的藥物不良反應監察機制，就罕見副作用進行因果關係評估，其中不乏有輕微副作用如疲倦、頭痛不適等個案出現，至於嚴重個案則有5宗，其中2宗在深切治療部留醫，其餘3宗死亡個案均在接種科興疫苗後數天發生，其中2人是從社區疫苗中心接種疫苗後死亡，另外1人則在私家診所接種4天後死亡。相關人士有長期病患，死亡原因和疫苗所標明的嚴重死亡原因不相關，故專家委員會和當局經過審視後，到現時為止仍否定死亡個案和疫苗有直接關係，沒有煞停接種計劃。

接種標準及禁忌症 宜收緊規範

基於統計數字，現時超過10萬名接種市民中，患有急性中風或心肌梗塞的死亡比率少於0.01%，與現時全港患有相同疾病死亡的比率相若（根據2018年的數據，香港全年有6,088人死於心臟病，3,016人死於心血管疾病，即平均每星期合共約170多人）。雖然沒有直接關係，但由於接種及死亡時間相近，由疫苗引發的間接關係並不能釋疑，當局有必要收緊或規範疫苗接種中心和私家診所接種兩種疫苗的標準及禁忌症，以及依照最新臨床數據，重新審視長者接種疫苗的利與弊，制定更清晰指引。

由於本港建議接種的年齡較內地和澳門為高，相信陸續會有接種疫苗後死亡的個案出現。以澳門為例，現時接種的是國藥疫苗，至今已為數萬名當地居民接種，只有數宗輕微副作用個案，未有死亡個案，而他們亦不建議為年過60歲人士接種疫苗。事實上，大部分疫苗均沒有為長者接種的臨床數據，效果及副作用未必和一般成人相同，但歐美多國仍為長者接種，其主要原因是由於長者一旦感染新冠肺炎，死亡率較一般成年人為高，況且外國疫情肆虐，醫療資源變相緊絀，很多長者一旦染疫，也可能得不到適切治療而被迫等死，為這些高危群組接種疫苗，在整體疾控政策上其實利多於弊。

現時本港政府已擴大接種疫苗的範圍，開始為一些高危工種人士接種，相信接種人士年紀較輕，出現副作用及嚴重事故的機會應有所降低，下階段政府應盡快為跨境公幹及出國人士首先接種，配合綠色健康碼，豁免隔離通關；社區疫苗中心亦有需要劃一做好把關工作，配合電子病歷的資料，分流有風險的人士到醫院及診所接種，完善接種計劃，有望釋除公眾對疫苗安全性的疑慮。（文章只代表個人立場）