規管網紅營銷 消費者亦須警惕

本港一名網紅（KOL）在自家網店發售的一款減肥藥，日前被衞生署發現含禁用成分，呼籲市民不要購買。網紅營銷漸受歡迎，但本港未如外地立法監管網紅廣告。

有KOL認 7成產品未試用過

衞生署表示，一款名為「金仔減肥藥」的減肥產品含有禁用的西藥成分「西布曲明」，可增加心血管疾病的風險。該款減肥藥是一名港女網紅的IG網店上推銷的產品之一，聲稱是「懶人減肥神器」，無需做運動、節食或瘦身，即可在一個月內減3至10公斤，又稱自己都曾食用，「一粒就見效」。

新一代消費者經常使用社交媒體，令網紅營銷更有市場，不少KOL更會以用家體驗推介產品，不過此類宣傳手法未必可信。本港有KOL前年向傳媒承認自己推銷的護膚與瘦身產品當中，7成都未試用過，前後對比照亦多以電腦修飾。

消委會總幹事黃鳳嫺指，本港應仿效外國規管KOL，保障消費者權益。

美國的網紅營銷歸聯邦貿易委員會（FTC）監管，當地網紅若與植入廣告產品的商戶有任何合作關係，則需要以「Ad」、「Advert」、「Paid partnership」等字眼清楚標示。當地2017年曾有YouTuber因為在未有披露與商戶關係的情況下推介博彩網站，被FTC檢控。

美倘產品與商戶有關 須標示

澳洲受美國做法啟發，去年亦針對網紅提出類似要求，商戶若與網紅有任何利益關係，包括曾贈予禮品、免費產品等，則網紅需要在短片的開頭與結尾清楚展示#Ad或#Sponsored等字眼，較長的片段則需在片頭3秒內以文字及口述形式表明與商戶的關係。

政府亦毋須以一己之力嘗試監管網紅營銷，例如英國競爭及市場管理局（CMA）現時與Instagram合作保障消費者權益，例如Instagram會主動查詢用戶在推銷產品時，有否接收過任何來自商戶的誘因，並公布利益關係；該軟件亦會以推算法分析用戶有否隱瞞與商戶的關係，亦會定期向CMA提交報告。

消費者瀏覽 勿隨意輕信內容

此外，港府亦可考慮動用民間力量，鼓勵市民主動舉報疑似未公布利益關係的網紅。台北市衞生局前年便曾因為網民舉報網紅代言未經核准的醫療器材廣告，方才予以調查及裁判。

政府固需保障消費者權益，但消費者在瀏覽網上內容時更需保持警覺，切勿隨意輕信他人之言，購買自己不需要乃至不值得信賴的產品。

▲ 新一代消費者經常使用社交媒體，令網紅營銷更有市場，但瀏覽網上內容時更需保持警覺。（資料圖片）