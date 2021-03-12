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蘋果產品序號 今年改隨機生成

行政人員版 2021/03/12

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蘋果（Apple）產品序號格式背後有含義，顯示了生產地區、產品批次年份、型號和配置等。不過，最近有消息稱，蘋果會在短期內更改產品序號的生成方式，由今年開始將改為隨機生成，而Mac和MacBook則會率

...

欄名 : 科技新知

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