蘋果產品序號 今年改隨機生成 行政人員版 2021/03/12 分享： 蘋果（Apple）產品序號格式背後有含義，顯示了生產地區、產品批次年份、型號和配置等。不過，最近有消息稱，蘋果會在短期內更改產品序號的生成方式，由今年開始將改為隨機生成，而Mac和MacBook則會率 ... 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Spaces語音平台 Twitter擬下月推 今日 Spaces語音平台 Twitter擬下月推 AirPods Max 更新版本減耗電 2021/03/11 AirPods Max 更新版本減耗電 Fitbit兒童手環 Ace 3港售598元 2021/03/11 Fitbit兒童手環 Ace 3港售598元 蘋果各平台安全更新 防惡意程式碼 2021/03/10 蘋果各平台安全更新 防惡意程式碼 PS5輕薄版Slim 採5nm核心處理器 2021/03/10 PS5輕薄版Slim 採5nm核心處理器 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） 商業 科技行業 科技產品 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 產品 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入