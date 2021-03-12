疫苗指引助釋疑 平衡風險促接種

面對社會及診所醫生圍繞疫苗不良反應的猶豫，衞生署最快今天將公布指引，清晰表列不適合打針的情況，終於看齊多國做法。長期病患及殘疾人士等在疫下入院及病殁的風險高於常人，當局須小心平衡斟酌染疫和潛在副作用的風險，惟求最終敲定的指引建議，可確保疫苗利大於弊，市民應打盡打。

長期病英先打 美爭論遺漏誰

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅透露，衞生署正諮詢醫療團體，數天內會向私家醫生發指引，列明哪些人不宜施打疫苗，包括自知或懷疑患冠心病、長期吸煙，而血壓長期達160/100以上、糖尿病HbA1C數值長期達10等，至少須延遲接種。

過去，官方疫苗網站的常見問題，只為蠶豆症患者、新冠肺炎康復者等極少數群組，寫了寥寥幾句簡短指引，昨天終於加了兩幅「一圖看清」，如建議嚴重慢性病人、有糖尿病家族史人士，先諮詢家庭醫生才打科興。

疫苗資訊多如繁星，發達地區的政府皆致力替民眾化繁為簡、解答疑難，冀提升接種率。澳洲有為體弱長者、懷孕哺乳婦女等訂立獨立指引，新加坡政府亦夥拍國立大學為曾移植器官人士製作詳盡建議，港府至此終覺今是昨非，更要急起直追做好指引。

本港各個專家委員會談論疫苗緊急應用時，每每強調打針利大於弊，亦鼓勵長期病患已受控者接種。在疫情嚴峻的西方國家，長期病患和殘疾人士更是優先接種群組，他們在英國只排在各個65歲以上群組之後，位列第6。

近日，美國亦就哪種身體問題應先打針爭論不絕，如一型糖尿病人明明更高風險，聯邦和州政府卻偏好替二型病人打針。統計數據顯示，當地糖尿病人整體因染疫入院的風險比常人高上6倍，當中10%會在1星期內病逝，佔了全國死亡人數的4成。

香港社會要慎防因果未明的疫苗異常事故，令高危人士以至私家醫生錯誤評估風險，最終應打無打，故指引必須小心制定。疫情已基本清零的新加坡，現時仍然優先替患血管病人士打針，那麼香港應否因3名有心血管病人接種疫苗之後數天後離世，煞停相關注射（專家研究後認為首兩宗與打疫苗沒有直接關係，另一宗研究中）？還是可考慮施打其他疫苗？

平情而論，各國既有指引皆無法涵蓋社會上所有人，加上新冠疫情和治療瞬息萬變，貼時更新指引將同樣重要。美國知名華裔醫生溫麟衍指出，隨着現有科研陸續公布結果，未來數個月很可能可以建議，哪個年齡層和哪些慢性病人最適合打哪種針。

按研究改指引 派專人解疑難

本港私家醫生月初開始幫忙施打科興疫苗時，竟連能否補貨等基本資訊都不清不楚，顯見衞生署有需要加強與醫護的溝通，不妨參考美國疾控中心設立諮詢機制，專人解答業界圍繞任何病人的接種疑難。

本地疫情早前日漸趨穩，詎料一個健身室群組，已導致昨天錄得近兩周新高的19宗社區確診。疫下高風險的長者和長期病患者等，都要好好參考私家醫生意見和新接種指引，盡早決定能否打針，助身體及早產生免疫力自保。

責任編輯：黃鑠安