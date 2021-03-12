百佳「玩轉嘉年華」 好玩又有豐富優惠兼贈品

黛安喺疫情下去得最多嘅地方就係超市，聽公關姊妹講，百佳超市即日起至4月8日，25間分店第一次同40個品牌精心打造Oishī Su-pa-「玩轉嘉年華」，特設攤位，仲有豐富限定優惠同贈品，全部睇得又玩得，即刻去睇下有咩玩啦！

各式攤位有「可口可樂FUN FUN嘉年華」、「高露潔X Plastic Things人氣插畫閃爆鏡打卡位」，仲有「少爺啤」攤位等等。公關姊妹話，少爺啤攤位有新鮮即斟即封罐嘅本地精釀啤酒，包括鹹檸啤、「正」IPA、玉露啤和番石榴啤，即日起至下月8日仲有獨家優惠，買4罐送1罐㗎。

另外，喺「玩轉嘉年華」活動期間，仲有易賞錢會員優惠，包括即日起至下周四（18日），喺任何一間指定Oishī Su-pa-分店累積消費滿5次、每次購滿$50，就可以免費獲贈$50電子現金券或現金券1張。由即日起至4月8日，會員只要喺周五至周日，喺任何一間指定Oishī Su-pa-分店買滿$150，即可以低至半價優惠換購每周指定產品，每周都有5至6款指定產品供選擇，想知有咩揀就記得留意店內宣傳品同百佳fb專頁啦。

本文轉載自《晴報》

▲ 高露潔xPlastic Things人氣插畫閃爆鏡打卡位

▲ 可口可樂FUN FUN 嘉年華攤位