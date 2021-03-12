品牌最好避開敏感議題

英國Burger King在3月8日國際婦女節出了一個貼文，標題是「Women belong in the kitchen」（女人是屬於廚房的），Burger King的本意不是想歧視女人，而是宣傳一個特別為公司女員工而設的獎學金計劃，讓希望成為廚師的人可以得償所願。

原來在英國飲食業，只有20%廚師是女性，所以Burger King所說的「女人屬於廚房」，是希望打破這個不公平現象，讓希望成為廚師的女性，可以實現他們的夢想。Burger King推出這個獎學金計劃，使命是改變飲食業性別不平衡的現象。

可能這個玩笑開得太大，也可能是社交媒體上大家都不會深究內容，這個貼文引來很多批評，Burger King最後只好將貼文移走。Burger King的廣告一向很有創意，想不到這個看似聰明的標題，卻讓公司惹禍上身，真是有理說不清。

近年品牌公關災難特別多，社交媒體是很重要的原因，社交媒體的特性就是快，出貼文的人因為快，沒有想得很清楚，容易誤中地雷；看貼文的人因為快，不會仔細看內容，容易造成誤會；社交媒體傳播速度快，災難會快速發酵。

我認為品牌要小心處理政治、宗教、種族、性別、性取向等議題，除非你有旗幟鮮明的立場，並讓之這成為品牌的一部分，而且可以頂住輿論的壓力，不然還是完全避免這些敏感議題比較好。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》