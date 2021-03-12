自動生產急凍雞蛋仔創先河　技術加資金助初創完夢

創業是不少人的夢想，然而除了生意點子、客源、時機和團隊等多個達至創業成功的元素外，科技與資金也是不可或缺。本地初創香港街食有限公司創辦人曾廣正於數年前因為「太太懷孕時想吃雞蛋仔」而萌生經營急凍雞蛋仔生意的念頭，更銳意把這種香港特色小食發揚到全球華人市場。為應付產量需求，該公司去年委託香港生產力促進局研發一部自動化雞蛋仔生產機，並成功申請創新科技署創新及科技基金轄下投資研發現金回贈計劃，最多將可獲回贈項目開支40%，透過科技與資金幫助，築建創業夢。

回港創業 萌生急凍雞蛋仔生意念頭

「我們不單止要做第一個生產急凍雞蛋仔的品牌，更要做第一個自動生產急凍雞蛋仔的品牌。」香港街食有限公司創辦人曾廣正早年在加拿大居住，並任職工程師，回香港後一直希望創業，而太太懷孕時希望吃到好吃的雞蛋仔，就令他靈機一觸，希望開展急凍雞蛋仔生意。曾表示，在外國居住時，他與太太已很喜歡雞蛋仔這種港式地道小食，有見急凍窩夫在外國超市很普遍，但卻沒有急凍雞蛋仔，而唐人街即叫即做的一般較貴，味道亦較參差，回港後即萌生急凍雞蛋仔生意念頭。

▲ 生產力局為香港街食量身訂造的「自動生產急凍雞蛋仔機」操作簡單，而且每個步驟都可獨立調校。

為了打破一般消費者「急凍食品多數不好吃」的想法，曾廣正於2017年開始研究製作急凍雞蛋仔配方，並四出尋找「秘技」，包括在一間雞蛋仔店當兼職邊學邊做，最終於同年製作出滿意的產品，並正式成立公司，開展生意。2018年9月，曾的公司開始在工廈設廠生產雞蛋仔，產品現已在香港多個超市、百貨公司及網店有售，但萬事起頭難，曾隨即又要面對產量的問題。

▲ 香港街食為一間於2017年成立的本地初創公司，以經營急凍雞蛋仔為主要業務。

生產力局助研發機器 突破產量瓶頸

曾廣正稱，過往一直沿用全人手製作方法，用6個電烤爐和計時器生產。由於所有工序都要靠人手，而且每個電烤爐要最少5分鐘才能完成一底雞蛋仔，產能相當有限，即使用盡人力物力，每日最多也只能製作數百底。如以人手生產方式，需時約3個月才生產到一個凍櫃容量(約1萬8千底)的雞蛋仔，倘要發展內地及海外市場，量產問題是必需要靠科技解決。

曾表示，其公司於台灣曾經開始研發自動生產雞蛋仔的機器，唯最後因技術、機器設計不符合製造雞蛋仔的水平和要求而最終機器未能成功完成研發。直至2020年2月，香港街食委託生產力促進局研發一部自動化急凍雞蛋仔生產機，去年11月底開始試用，及至今年1月初已正式投產，項目更成功申請創新科技署創新及科技基金轄下投資研發現金回贈計劃，最多將可獲回贈項目開支40%。

針對企業痛點 節省空間人手

製作一底好吃的雞蛋仔說易不易，而要做到自動化生產，箇中使用到的技術和心機更加是殊不身簡單。生產力促進局智慧城市部總經理潘志健博士表示，該局工程師用了不少心思，針對服務企業的痛點和需要，量身訂造機器。

首先，機器佔地是不少企業需考慮的因素，香港街食亦不例外。故此，生產力局在研發過程中，特意把機器設計成「轉圈」運行方式，製作最多產品見稱，一部機器可同時製作9底雞蛋仔，一小時可以製作54底，盡用所有空間。而機器亦只有1.2米長及闊，以及1.7米高，底部亦有4個輪，令機器可隨意「走位」。

▲ 針對香港地少人多的痛點，「自動生產急凍雞蛋仔機」以「轉圈」運行方式設計，，一部機器可同時製作9底雞蛋仔，盡用所有空間。

▲ 機器一小時可以製作54底，並只有1.2米長及闊，以及1.7米高，底部亦有4個輪，可隨意「走位」。

另一方面，不少香港企業，特別是初創企業都有面對人手緊拙的問題，香港街食亦不例外。而製作雞蛋仔，熟練的手勢也是非常重要。生產力局為香港街食研發的機器，高度模仿人手製作雞蛋仔的獨有手勢，由倒漿、打開模板、蓋板到180度反轉及左右搖勻也是自動，內置熱度控制系統，無論力度、熱度、時間、倒漿角度及速度都是依足客戶製作急凍雞蛋仔的特定佩方和要求，並可以每個步驟獨立調校。

▲ 機器內的金屬模具可隨時更換，方便隨便按業務修改產品形狀及圖案。

此外，機器基本只需要1名人手控制，先按加熱按鈕，再倒入已調校好的漿液，機器就會自動生產，職員只需要坐下「收貨」，便可進行下一個包裝工序。機器又貼心地加裝了安全系統，當雞蛋仔機在轉動時，如感應到有手等物體伸入機器內，自動感應器會令機器即時停止，減低工業意外的機率。同時，機器可以感應到操作員從模具上取走了已完成的雞蛋仔，並自動關閉模具。現時機器內的金屬模具可隨時更換，方便隨時按業務修改產品形狀及圖案。

▲ 機器基本只需要1名人手控制，先按加熱按鈕，再倒入已調校好的漿液，機器就會自動生產，職員只需要坐下「收貨」，便可進行下一個包裝工序。

投資研發現金回贈計劃40%回贈 鼓勵本地研發

潘志健表示，現時自動化急凍雞蛋仔生產機的產量，暫時已佔了香港街食約八成的出品量，並已申請香港短期專利。而展望未來，生產力局工程師亦將為香港街食進一步增加自動化生產程序，如切邊、包裝、製蛋漿等，同時在現有機器內加入放置餡料的功能，方便生產其他味道的雞蛋仔。

▲ 香港生產力促進局智慧城市部總經理潘志健博士 (左) 表示，該局工程師將繼續與香港街食創辦人曾廣正 (右) 協商，進一步為其公司增加自動化生產程序。

至於曾廣正則稱，正與生產力局研究運用不同技術方案，以提升產品質量及完善生產流程，並坦言創新及科技基金下的投資研發現金回贈計劃對其生意發展幫助甚大，並正考慮申請再工業化基金等其他資助，透過技術及資金支援，把自家「香港製造品牌」發揚光大。

創新科技署創新及科技基金推出的「投資研發現金回贈計劃」，旨在鼓勵私營機構投放更多資源進行研發，並鼓勵公司與本地公營科研機構加強合作，符合資格企業獲創新及科技基金資助的研發項目，或與指定本地公營科研機構合作項目，可獲40%的現金回贈。



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