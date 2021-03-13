數碼技術加速發展 促平台經濟繁榮

一般來說，在大數據時代，平台是指不同要素數碼化的組織形式，其核心是不同要素及資源的數碼化連接，平台經濟（Platform Economy）則是數碼化技術為基礎的新交易模式或資源配置方式。不過，由於平台經濟的創新性、廣泛性、前瞻性，目前要對平台經濟下一個確定性的定義並非易事，我們只能從平台的功能性角度來理解。

大數據時代 網絡平台4大功能

Alex Moazed和Nicholas L. Johnson的研究認為，在大數據時代，網絡平台有以下的基本功能：一是通過吸引並連接大量的消費者及廠商，建立一個流動性的市場；二是通過數碼化技術創建有效的渠道，匹配消費者與廠商之間的交易，以此促進交易與互動，為客戶創造價值；三是開發支持交易與互動的核心算法程序及服務，以此降低交易成本和進入障礙、增加平台使用的價值，吸引更多客戶；四是確立平台的規則及標準，鼓勵正向行為，限制負向行為等。

也就是說，從功能上看，平台經濟就是在數碼經濟技術快速發展的基礎上，以數據作為生產要素或一種有價值的資產，進行資源配置的新方式；從平台的基本功能理解，也是確定一個網絡平台壟斷與非壟斷性的重要指標。如果當前中國政府反壟斷能夠以此為準繩，就容易做到網絡平台創新和監管的平衡。

平台經濟 建基6大技術

任何類型的平台，都是建立在數據技術發展的基礎上，平台經濟的出現與發展，與現代網絡數碼技術迅速發展是分不開的：

一，是芯片技術。1981年出現的第一台個人電腦，所採用的芯片上有29,000個晶體管，到2014年的iphone 6，芯片上有20億個晶體管，運算速度也增長了300倍。如果沒有芯片技術迅速發展，也就不會有智能手機的出現和普及、智能技術迅速成長，以及流動互聯網的發展與繁榮。智能手機是平台經濟出現最為重要的技術條件。

二，是互聯網及流動互聯網。1993年互聯網開始商業運行，2015年互聯網共有1.73億個網站，2018年底全球有近40億人口（佔當時全球人口總數52%以上）通過電腦及手機接入互聯網。

三，是寬頻通信。2017年底全球流動寬頻滲透率44%，全球33億人接入流動互聯網，海量的數據也由此產生及快速流動。

四，是算法語言。從20世紀50年代人類開發出第一個有用的算法語言開始，算法語言就開始成為電腦技術廣泛應用的主要工具，到2018年，全球有超過2,300萬名專業軟件開發人員，這些專業人員開發出成千上萬的應用程式介面（API）。算法語言的專業化及廣泛使用，是平台經濟資源配置的技術核心。

五，是雲端運算。當前互聯網上的數據中心連接在一起，就形成了「雲端」，用戶能夠使用這些互聯網上的數據。雲端運算服務從20世紀90年代末起步，到2017年全球雲端服務市場規模達2,602億美元，短時間內爆發式發展，讓海量的數據能夠更有效地使用。

六，是人工智能。有了海量的數據，人工智能才大有用武之地，並通過海量數據來分析經濟行為及現象，現代社會經濟生活開始進入「算法時代」。算法程式是平台經濟資源配置的核心所在，是平台經濟時代的基本特徵，也是平台經濟得以產生、發展和繁榮的技術條件和基礎設施。按照摩爾定律（Moore's law），當代數碼技術的發展還在加速進行，未來平台經濟同樣會加速深化及展開。

在現代網絡數碼技術加速發展的前提條件下，平台經濟作為一種資源配置方式，它既不是通過市場價格機制來進行，也不是通過企業組織治理來完成，而是通過數據網絡技術來協調。這裏的數據是大數據（big data），不是傳統經濟時代的小數據。一般來說，大數據是指無法在一定時間範圍內用傳統的方式獲得、管理和處置的數據集合，包括結構性和非結構性的數據。在這裏，數據是一種生產要素或有價值資產；數據之所以重要、之所以是一種生產要素，在於當代數碼網絡技術迅速發展，掀起了一場前所未有的科技革命。

兩大突破 提升人類處理數據能力

這場科技革命，給人類社會帶來了兩個重大突破：其一是讓數據海量湧現，以非綫性的幾何級數速度增長；其二是讓人類處理數據的能力全面提升。正因為這兩方面的重大突破，改變了人類社會的認知世界，世界的物質存在形式、實踐方式和價值取向，也引發了一場科學研究或eScience範式的重大革命，即科學研究範式重大轉變。eScience範式革命全面提升了人類收集、儲存、分析、處理和運用歷史數據、即時數據、未來數據的能力，通過數碼化指向傳統的未知世界，全面提升人類對不同事件未來變化的預測力。可以說，eScience範式革命已經成為現代科技創新、新需求發現、社會財富創造的動力與泉源，是大數據的產生和發展的最原始驅動力，平台經濟也隨之應運而生。

平台經濟的產生與發展，不僅需要先進的數碼化技術和基礎設施，也與平台經濟成長的背景條件和制度安排有關。比如B2B電商平台，中國的阿里巴巴經過10幾年努力，做得風生水起，成為全球最大的電商平台；而與之同時創立的許多美國B2B平台，則在2001年美國互聯網泡沫爆破後紛紛倒閉。當中的原因，在於美國的商業發達，服務人工成本高，根本就不需要一種新的商業模式來替代傳統的商業模式。

新形態金融服務 肯尼亞改寫命運

網上第三方支付的情況也是如此。比如，肯尼亞的M-Pesa平台是一個非常經典的成功案例，通過這個平台，肯尼亞由一個世界上最窮的國家，10年間經濟發生巨大變化。可以說，M-Pesa方案的實施，改變了當地銀行等金融機構與人民之間的溝通方式和信用關係，並讓全體人民可分享到現代金融服務。2015年3月，M-Pesa註冊用戶達2,570萬，佔肯尼亞15歲以上人口99%，年均交易額佔肯尼亞2014年GDP的45%，成為了全面促進肯尼亞經濟發展的動力。M-Pesa的成功，讓肯尼亞的非銀族的金融服務出現3級跳（由非銀族的無金融服務，跳過傳統銀行和信用卡階段，直接跳到金融科技下新形態的金融服務），由此建立起便利、交易成本低、高效、普惠、新形態的金融服務。

肯尼亞居民通過新形態的金融服務，改變了其生活方式，增加了其創造財富的機會，同時促進了國家經濟的發展；同樣，中國的支付寶、微信支付等第三方支付平台，也具有這種典型案例的意義。但是，對於歐美發達國家來說，第三方支付平台發展則十分緩慢，而這些現象都與平台經濟得以發展的背景條件及制度安排有關。

可見，隨着現代網絡數碼技術加速發展，平台經濟的發展與繁榮是一種必然趨勢，這是任何人都無法改變的歷史潮流。平台經濟發展的主要驅動力是eScience範式革命，是建立在現代網絡數碼技術加速發展和大數據時代到來的基礎上，所以eScience範式革命，以及由此引發數碼網絡技術一系列的重大發展與創新，意味着大數據及平台經濟時代到來，人類社會正在發生一場翻天覆地的革命，我們只能迎頭趕上。這同樣是中國治理整頓網絡平台經濟及如何反壟斷最為重要的問題。

▲ 如果沒有芯片技術迅速發展，也不會有智能手機的出現和普及。智能手機是平台經濟出現最為重要的技術條件。（資料圖片）