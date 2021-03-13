中國成疫情替罪羊 亞裔被針對襲擊

今年1月底某一天，一名與家人居住在三藩市的84歲泰裔老翁Vicha Ratanapakdee如常外出晨運，突然被另一名男子猛力推倒在地，老翁在數天後死於腦出血。

旅居英國南安普敦並在大學任教的中國籍講師王鵬，在2月的一天於街上慢跑，被4名白人男子用帶種族歧視言語向他叫罵，更把他圍毆至口鼻流血；同月，有日籍人士在巴黎遭潑強酸性液體。

這陣子不時發生這類令人憂慮、不安甚至憤慨的事件。去年中有一項調查顯示，疫情期間，在英國針對亞裔的仇恨犯罪上升了21%，另外亦有調查指，五分一的澳洲華人在去年因其種族而受襲擊。在美國，警察部門和社區團體正成立工作組，以應付針對亞裔的種族動機襲擊激增的情況。

現代歷史 反亞裔非新鮮事

就如不少香港人看到這些可怕新聞一樣，我對這些針對亞裔的襲擊事件感到震驚和擔憂，亦嘗試了解為何現時會發生這些情況。大家都知道在現代歷史中，反亞裔情況並非甚麼新鮮事，在西方國家如美國，早在第二次世界大戰期間，中國移民已被禁多年，也有日本美國公民被拘留在難民營中。在亞洲，我們還經歷過種族和族裔衝突的黑暗時刻，例如1998年印尼發生排華暴亂，也仍記得在日本的韓國人曾面對種族歧視。

這些黑暗歷史的共同之處，是起因皆與經濟和政治緊張局勢有關。當一個國家本身存有矛盾，而經濟又出現因難時，把責任歸咎「他人」最為容易，人們隨之受到傷害。

現今世界因受疫情及經濟危機困擾，不少國家和人們都在找替罪羊。因為病毒個案最先在武漢呈報，中國便輕易地成為目標。美國皮尤研究中心的調查發現，73%美國人和81%澳洲人對中國有負面觀感。這或可以解釋到，為何最近針對亞裔的仇狠犯罪情況激增。

事實上，泰國人、日本人甚至韓國人，都有認為自己乃反華情緒的受害者。這也說明了亞洲人到西方國家旅行時，會遇到另一個不幸的種族問題：許多西方人未能分辨亞洲各國人士，在他們眼裏，日本人或越南人看來全都是中國人。

在香港，面對少數族裔的種族偏見上，我們也備受批評，我們應該做更多工作來支持本港南亞社區的平等機會。不少印度、巴基斯坦及尼泊爾裔的祖、父輩居港已久，甚至不比一些從內地移居來港的人短，然而不少香港人卻視他們為外國人。

另一方面，香港傾向精英管理方式，外國人及華人來到這裏尋求機會，有能力人士在職場上可大展拳腳並取得成功。任命人才不應根據種族，近期港交所任命阿根廷籍的金融家歐冠昇為行政總裁就可見一斑。

美亞裔精英崛起 種族偏見漸減？

同樣在美國，我們也看到亞裔美國精英的崛起，一些傑出表現的人士成為公眾人物，並步進最高級別的政治領域。競選紐約市長的候選人楊安澤乃華人背景，而美國副總統賀錦麗有着亞非裔血統。

這些成就令我期望，最終全世界對亞裔人士的種族偏見和仇恨犯罪會大幅減少，甚至變得罕見，而不是每當一個國家或經濟有衝突，仇恨就會激增。其中一個方法，是我們可以透過教育減少種族歧視。若對其他民族和文化有更多了解，就不會模式化地認為非我族類就是危險一群。

或許解決這些種族仇恨和歧視的最佳方法，是支持那些不把種族作為分裂公眾策略的領導人。政治和民族之間的緊張情況相信仍會存在，但若國家的領導人不公正地責備其他國家，他們就會撒下不良的種子，日後這些種子就會長出苦果，就好像我們在三藩市、南安普敦和巴黎所看到的暴力情況一樣。

▲ 現今世界因受疫情及經濟危機困擾，中國便成為替罪羊，針對亞裔的仇狠犯罪亦激增。（法新社資料圖片）