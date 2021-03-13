粉嶺粉嶺名都最平叫價$448萬起

【上車屋苑最新市況】說起上車屋苑，除了經常提及的新界西之外，或可考慮新界北一帶。當中位於新界北的粉嶺上車屋苑更大多鄰近港鐵站，方便住戶前往至市區等地。而最近港鐵站的粉嶺名都，最平$448萬即可上車。

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