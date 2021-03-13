粉嶺中心 連租約售叫價$510萬 置業家居 2021/03/13 分享： 【直擊放盤】 單位：E座低層8室 面積：368平方呎 叫價：$510萬（單位連租約出售） 呎價：$13,859 資料提供：世紀21奇豐（92614811） 作者：何芷珊、徐愷婷、馮詠欣 責任編輯：阮詠儀 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 全港上車盤大召集 $40萬首期上車仲有無可能？ 今日 全港上車盤大召集 $40萬首期上車仲有無可能？ 荃灣荃景圍細戶多 「4字頭」可上車 今日 荃灣荃景圍細戶多 「4字頭」可上車 荃灣中心 望球場景叫價$408萬 今日 荃灣中心 望球場景叫價$408萬 粉嶺粉嶺名都最平叫價$448萬起 今日 粉嶺粉嶺名都最平叫價$448萬起 元朗市中心單幢舊樓 呎價低水 今日 元朗市中心單幢舊樓 呎價低水 最新專欄文章 更多 全港上車盤大召集 $40萬首期上車仲有無可能？ 今日 全港上車盤大召集 $40萬首期上車仲有無可能？ 時代廣場 企理裝修叫價$430萬 今日 時代廣場 企理裝修叫價$430萬 屯門$400萬以下有選擇 上車盤消耗快 今日 屯門$400萬以下有選擇 上車盤消耗快 富來花園 廳房闊落叫價$460萬 今日 富來花園 廳房闊落叫價$460萬 元朗市中心單幢舊樓 呎價低水 今日 元朗市中心單幢舊樓 呎價低水 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入