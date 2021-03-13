元朗市中心單幢舊樓 呎價低水 置業家居 2021/03/13 分享： 【上車屋苑最新市況】元朗區有不少單幢舊樓，呎價較低水，因此受到上車客歡迎，例如富來花園有6個買賣放盤，最平由$450萬起。此外，區內半新盤可承造高成數按揭，也受到市場追捧。 樓齡約33年的富來花園，位於 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 全港上車盤大召集 $40萬首期上車仲有無可能？ 今日 全港上車盤大召集 $40萬首期上車仲有無可能？ 荃灣荃景圍細戶多 「4字頭」可上車 今日 荃灣荃景圍細戶多 「4字頭」可上車 荃灣中心 望球場景叫價$408萬 今日 荃灣中心 望球場景叫價$408萬 粉嶺粉嶺名都最平叫價$448萬起 今日 粉嶺粉嶺名都最平叫價$448萬起 粉嶺中心 連租約售叫價$510萬 今日 粉嶺中心 連租約售叫價$510萬 最新專欄文章 更多 全港上車盤大召集 $40萬首期上車仲有無可能？ 今日 全港上車盤大召集 $40萬首期上車仲有無可能？ 時代廣場 企理裝修叫價$430萬 今日 時代廣場 企理裝修叫價$430萬 屯門$400萬以下有選擇 上車盤消耗快 今日 屯門$400萬以下有選擇 上車盤消耗快 富來花園 廳房闊落叫價$460萬 今日 富來花園 廳房闊落叫價$460萬 粉嶺中心 連租約售叫價$510萬 今日 粉嶺中心 連租約售叫價$510萬 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入