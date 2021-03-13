元朗市中心單幢舊樓 呎價低水

【上車屋苑最新市況】元朗區有不少單幢舊樓，呎價較低水，因此受到上車客歡迎，例如富來花園有6個買賣放盤，最平由$450萬起。此外，區內半新盤可承造高成數按揭，也受到市場追捧。

樓齡約33年的富來花園，位於

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