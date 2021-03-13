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屯門$400萬以下有選擇 上車盤消耗快

置業家居 2021/03/13

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【上車屋苑最新市況】根據祥益地產統計，屯門區目前共有115個$400萬以下放盤。區內代理指出，屯門上車盤消耗快，當中以鄰近港鐵屯門站的屋苑較受捧。

美聯物業區域聯席董事梁浩文亦指出，最近屯門區交投活躍，

...

欄名 : 封面故事

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