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時代廣場 企理裝修叫價$430萬

置業家居 2021/03/13

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【直擊放盤】

單位：C座中層6室

面積：272平方呎

叫價：$430萬

呎價：$15,809

資料提供：美聯（92097317）

作者：何芷珊、徐愷婷、馮詠欣

責任編輯：阮詠儀

...

欄名 : 封面故事

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