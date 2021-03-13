全港上車盤大召集 $40萬首期上車仲有無可能？ 置業家居 2021/03/13 分享： 新冠肺炎疫情持續逾一年，惟對樓市影響不算大。今年1月的差估署樓價指數較去年1月僅微升約0.1%，本刊為大家提供30大上車屋苑最新入場費，並直擊上車屋苑市況。相隔一年，各大上車屋苑樓價是升還是跌？ 本刊抽 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 荃灣荃景圍細戶多 「4字頭」可上車 今日 荃灣荃景圍細戶多 「4字頭」可上車 荃灣中心 望球場景叫價$408萬 今日 荃灣中心 望球場景叫價$408萬 粉嶺粉嶺名都最平叫價$448萬起 今日 粉嶺粉嶺名都最平叫價$448萬起 粉嶺中心 連租約售叫價$510萬 今日 粉嶺中心 連租約售叫價$510萬 元朗市中心單幢舊樓 呎價低水 今日 元朗市中心單幢舊樓 呎價低水 最新專欄文章 更多 時代廣場 企理裝修叫價$430萬 今日 時代廣場 企理裝修叫價$430萬 屯門$400萬以下有選擇 上車盤消耗快 今日 屯門$400萬以下有選擇 上車盤消耗快 富來花園 廳房闊落叫價$460萬 今日 富來花園 廳房闊落叫價$460萬 元朗市中心單幢舊樓 呎價低水 今日 元朗市中心單幢舊樓 呎價低水 粉嶺中心 連租約售叫價$510萬 今日 粉嶺中心 連租約售叫價$510萬 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入