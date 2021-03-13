新加坡Amber Park戶型多元 用料優質 最平$640萬起 置業家居 2021/03/13 分享： 新加坡一向是不少人的移居熱門選擇，而位於當地傳統中產地區第15郵區的Amber Park安珀苑，目前推出旗下單位，面積463至5,005平方呎，戶型多元化，涵蓋1房至6房，入場費由$640萬港元起。 由 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Futurehome, South Gardens罕有聯排別墅 連前後花園 2021/02/27 倫敦Futurehome, South Gardens罕有聯排別墅 連前後花園 布里斯本Brisbane One已屆現樓 首期$21萬可進駐 2021/02/20 布里斯本Brisbane One已屆現樓 首期$21萬可進駐 倫敦10 Park Drive坐落金絲雀碼頭 已屆現樓即買即住 2021/02/06 倫敦10 Park Drive坐落金絲雀碼頭 已屆現樓即買即住 倫敦Anthology Hale Works擁無敵湖景 千呎戶僅$645萬起 2021/01/30 倫敦Anthology Hale Works擁無敵湖景 千呎戶僅$645萬起 新加坡Midtown Bay城市綜合項目 坐落核心地區 呎價$1.5萬起 2021/01/23 新加坡Midtown Bay城市綜合項目 坐落核心地區 呎價$1.5萬起 新加坡 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入