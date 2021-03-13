新加坡Amber Park戶型多元 用料優質 最平$640萬起

新加坡一向是不少人的移居熱門選擇，而位於當地傳統中產地區第15郵區的Amber Park安珀苑，目前推出旗下單位，面積463至5,005平方呎，戶型多元化，涵蓋1房至6房，入場費由$640萬港元起。

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