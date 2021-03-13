【推介二】比利時Winsol Pergola SO！戶外智能支架 置業家居 2021/03/13 分享： 由比利時Winsol自家研及生產的智能有蓋支架，以個性化設計及智能調控為賣點，適用於私人花園、平台及天台，是2019年德國Red Dot Design Award推介作品之一。據知，支架可供訂造的最大 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 2021戶外傢俬巡禮 創意滿分 今日 2021戶外傢俬巡禮 創意滿分 室內篇：功能性傢俬 推崇極簡美學 今日 室內篇：功能性傢俬 推崇極簡美學 最新專欄文章 更多 2021戶外傢俬巡禮 創意滿分 今日 2021戶外傢俬巡禮 創意滿分 室內篇：功能性傢俬 推崇極簡美學 今日 室內篇：功能性傢俬 推崇極簡美學 個人護理小家電 居家享受美容院級保養 2021/03/06 個人護理小家電 居家享受美容院級保養 Philips Sonicare聲波震動牙刷 2021/03/06 Philips Sonicare聲波震動牙刷 Philips 9000 Prestige系列電鬚刨 2021/03/06 Philips 9000 Prestige系列電鬚刨 德國 消費資訊 家居 捷克 家具 比利時 意大利 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入