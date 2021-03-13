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【推介二】比利時Winsol Pergola SO！戶外智能支架

置業家居 2021/03/13

分享：

由比利時Winsol自家研及生產的智能有蓋支架，以個性化設計及智能調控為賣點，適用於私人花園、平台及天台，是2019年德國Red Dot Design Award推介作品之一。據知，支架可供訂造的最大

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欄名 : 家居頭條

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