2021戶外傢俬巡禮 創意滿分 置業家居 2021/03/13 分享： 摺合式設計，不論傢俬還是電器也深受歡迎。來自捷克的戶外圍欄Smart Fence，成功將摺合式傢俬的慳位智慧，套用於戶外傢俬中。另一來自比利時的戶外支架Pergola SO！，同時支援無綫連接與程式操 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 【推介二】比利時Winsol Pergola SO！戶外智能支架 今日 【推介二】比利時Winsol Pergola SO！戶外智能支架 室內篇：功能性傢俬 推崇極簡美學 今日 室內篇：功能性傢俬 推崇極簡美學 最新專欄文章 更多 室內篇：功能性傢俬 推崇極簡美學 今日 室內篇：功能性傢俬 推崇極簡美學 【推介二】比利時Winsol Pergola SO！戶外智能支架 今日 【推介二】比利時Winsol Pergola SO！戶外智能支架 個人護理小家電 居家享受美容院級保養 2021/03/06 個人護理小家電 居家享受美容院級保養 Philips Sonicare聲波震動牙刷 2021/03/06 Philips Sonicare聲波震動牙刷 Philips 9000 Prestige系列電鬚刨 2021/03/06 Philips 9000 Prestige系列電鬚刨 德國 消費資訊 家居 捷克 家具 比利時 意大利 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入