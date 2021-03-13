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2021戶外傢俬巡禮 創意滿分

置業家居 2021/03/13

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摺合式設計，不論傢俬還是電器也深受歡迎。來自捷克的戶外圍欄Smart Fence，成功將摺合式傢俬的慳位智慧，套用於戶外傢俬中。另一來自比利時的戶外支架Pergola SO！，同時支援無綫連接與程式操

...

欄名 : 家居頭條

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