2021戶外傢俬巡禮 創意滿分

摺合式設計，不論傢俬還是電器也深受歡迎。來自捷克的戶外圍欄Smart Fence，成功將摺合式傢俬的慳位智慧，套用於戶外傢俬中。另一來自比利時的戶外支架Pergola SO！，同時支援無綫連接與程式操

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